Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_03_at_7_33_58_PM_de20b1259f
Nuevo León

Celebran Conarte con 30 libros tres décadas de letras regias

La Secretaría de Cultura de Nuevo León y CONARTE lanzaron diez libros de la “Colección Conmemorativa 30 años”, que reunirá 30 obras emblemáticas hacia 2027

  • 03
  • Marzo
    2026

En una ceremonia que reunió a las voces más emblemáticas de la literatura norestense, la Secretaría de Cultura de Nuevo León y el Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) presentaron los primeros diez títulos de la “Colección Conmemorativa 30 años CONARTE”.

El proyecto, descrito por la Secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, como uno de los más cuidados del 2025, busca compendiar el desarrollo literario del estado a través de una ambiciosa meta: 30 libros para 30 años.

La primera entrega de esta colección, informaron, abarca diversos géneros, desde la novela y el cuento hasta la poesía y la dramaturgia, recuperando obras de autores fundamentales, tanto vivos como de quienes ya han fallecido. Los primeros títulos incluyen:

  • Narrativa y Novela: La giganta (Patricia Laurent Kullick), Los suaves ángulos (Dulce María González), El asesinato de Paulina Lee (Hugo Valdés) y Crónica Sero (Joaquín Hurtado).
  • Cuento: La noche más oscura (Eduardo Antonio Parra), Hervor de riel (Mario Anteo) y La necesidad de entender (Alejandra Rangel).
  • Poesía y Dramaturgia: Tálamo (Minerva Margarita Villarreal), Avance en retirada (Eduardo Zambrano) y Dramaexpiación (Hernán Galindo).

WhatsApp Image 2026-03-03 at 7.34.06 PM.jpeg

Ricardo Marcos González, Secretario Técnico de CONARTE, señaló que cada obra funciona como una pieza de un mosaico que proyecta la literatura regional hacia el mundo, reflejando una pluralidad de estilos y miradas.

“Les confirmo que vienen diez libros más en este 2026. Estamos trabajando en esta segunda entrega y tenemos la certeza que lograremos entregar en 2027 la colección completa de 30 años, 30 libros de CONARTE”, expresó Marcos.

De acuerdo con la información del consejo, el proyecto no se detiene aquí. Para este 2026 se lanzarán diez libros más, con el objetivo de completar la colección de 30 títulos para el año 2027.

Los ejemplares de esta colección conmemorativa ya se encuentran a la venta en las librerías de CONARTE. Además, tendrán una presencia destacada en los circuitos feriales más importantes, incluyendo:

  • Santiago Lee y UANLeer.
  • Feria Internacional del Libro (FIL) de Monterrey.
  • FIL Guadalajara 2026.

Al evento, realizado en el Teatro del Centro de las Artes, asistieron autores, editores, familiares de escritores homenajeados y  comunidad artística, quienes celebraron este hito editorial que resguarda el patrimonio intelectual de Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_04_at_5_06_59_PM_185d236339
Se prepara Conagua para temporada de Ciclones y lluvias
Santos_Guzman_17e058c30d
Espera UANL avance en trámites para nuevo estadio de Tigres
55129356365_3ef709be0d_o_2681ac9e33
Congreso de NL reconoce título de Auténticos Tigres
publicidad

Últimas Noticias

Glen_Zambrano_d207dc19d3
Dejan en manos de la ASE auditar a Reforestación Extrema
Whats_App_Image_2026_03_04_at_5_21_22_PM_5b2a5f81d0
Pequeños comercios esperan derrama de más de $60,000 mdp
choque_en_arteaga_a3cfc16c83
Aparatoso choque de tráileres provoca incendio en Arteaga
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×