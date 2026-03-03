Celebran Conarte con 30 libros tres décadas de letras regias

En una ceremonia que reunió a las voces más emblemáticas de la literatura norestense, la Secretaría de Cultura de Nuevo León y el Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) presentaron los primeros diez títulos de la “Colección Conmemorativa 30 años CONARTE”.

El proyecto, descrito por la Secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, como uno de los más cuidados del 2025, busca compendiar el desarrollo literario del estado a través de una ambiciosa meta: 30 libros para 30 años.

La primera entrega de esta colección, informaron, abarca diversos géneros, desde la novela y el cuento hasta la poesía y la dramaturgia, recuperando obras de autores fundamentales, tanto vivos como de quienes ya han fallecido. Los primeros títulos incluyen:

Narrativa y Novela: La giganta (Patricia Laurent Kullick), Los suaves ángulos (Dulce María González), El asesinato de Paulina Lee (Hugo Valdés) y Crónica Sero (Joaquín Hurtado).

Cuento: La noche más oscura (Eduardo Antonio Parra), Hervor de riel (Mario Anteo) y La necesidad de entender (Alejandra Rangel).

Poesía y Dramaturgia: Tálamo (Minerva Margarita Villarreal), Avance en retirada (Eduardo Zambrano) y Dramaexpiación (Hernán Galindo).

Ricardo Marcos González, Secretario Técnico de CONARTE, señaló que cada obra funciona como una pieza de un mosaico que proyecta la literatura regional hacia el mundo, reflejando una pluralidad de estilos y miradas.

“Les confirmo que vienen diez libros más en este 2026. Estamos trabajando en esta segunda entrega y tenemos la certeza que lograremos entregar en 2027 la colección completa de 30 años, 30 libros de CONARTE”, expresó Marcos.

De acuerdo con la información del consejo, el proyecto no se detiene aquí. Para este 2026 se lanzarán diez libros más, con el objetivo de completar la colección de 30 títulos para el año 2027.

Los ejemplares de esta colección conmemorativa ya se encuentran a la venta en las librerías de CONARTE. Además, tendrán una presencia destacada en los circuitos feriales más importantes, incluyendo:

Santiago Lee y UANLeer.

Feria Internacional del Libro (FIL) de Monterrey.

FIL Guadalajara 2026.

Al evento, realizado en el Teatro del Centro de las Artes, asistieron autores, editores, familiares de escritores homenajeados y comunidad artística, quienes celebraron este hito editorial que resguarda el patrimonio intelectual de Nuevo León.

