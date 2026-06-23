Cemex deja huella en las calles de Nuevo León

La jornada incluyó la pinta de cruces peatonales, elementos que ayudan a mejorar la visibilidad de los cruces, ordenar la circulación y proteger a peatones

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Hace apenas unas semanas, el cruce de la avenida Nuevo León y avenida Lázaro Cárdenas, en Guadalupe, Nuevo León, representaba un reto para quienes lo transitaban a pie.

La ausencia de señalamientos, accesibilidad y delimitaciones físicas dificultaba una movilidad segura en este punto de la ciudad. Un estudio técnico sobre siniestralidad realizado por Estrategia Misión Cero, con información de AXA México, lo identificaron como una zona de riesgo intermedio, con 67 siniestros graves registrados.

Para mejorar este espacio, alrededor de 50 voluntarios de Cemex y de la Secretaría de Participación Ciudadana de Nuevo León unieron esfuerzos en una intervención de urbanismo táctico impulsada por la alianza “Ponte Nuevo”.

La jornada incluyó la pinta de cruces peatonales, elementos que ayudan a mejorar la visibilidad de los cruces, ordenar la circulación y brindar mayor protección a quienes caminan por la zona.

Además de la participación de sus voluntarios, Cemex colaboró con los materiales necesarios para llevar a cabo la intervención como parte de su compromiso con la seguridad vial.

Hoy, el cruce cuenta con elementos que favorecen una movilidad más segura y reflejan el impacto que puede generar la colaboración entre ciudadanía, autoridades e iniciativa privada.

“Cada intervención que contribuye a proteger a las personas en el espacio público representa una oportunidad para generar un impacto positivo en nuestras comunidades. La seguridad vial es una responsabilidad compartida que requiere la participación de ciudadanos, autoridades y empresas comprometidas con el bienestar colectivo”, señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

La transformación de este cruce demuestra que las mejoras en seguridad vial pueden comenzar con acciones concretas. A 120 años de su fundación, Cemex mantiene su compromiso de contribuir al desarrollo de las comunidades a través de iniciativas que promueven entornos más seguros para todos.