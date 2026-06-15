Cemex y PepsiCo suman esfuerzos por el ahorro del agua

En su ruta para eliminar el uso de agua potable en la producción de concreto, Cemex firmó un convenio con Grupo Embotellador PepsiCo (GEPP) que le permitirá duplicar la cantidad de agua alterna que recibe de la embotelladora. Al tratarse de agua que no puede destinarse al consumo humano, su aprovechamiento en su uso industrial contribuirá a liberar miles de litros de agua potable para las comunidades.

Reemplazó 67% de agua no potable para finales del 2025

Del total de agua que utiliza en sus procesos, la compañía de materiales para la construcción sustituyó el 67% por agua no potable al cierre de 2025. De hecho, en 180 instalaciones operativas de concreto en todo el país, Cemex ya no utiliza este recurso en su producción.

Desde 2017, Cemex recibe agua que el GEPP utilizó en algún proceso en su planta Iztacalco, en la Ciudad de México, debido a que no puede ser consumida por las personas, resulta útil en la producción de concreto.

En 2019 comenzó a recibir agua con características similares de la planta del Grupo Embotellador PepsiCo en Querétaro, lo que le ha permitido a Cemex dejar de utilizar 670,000 metros cúbicos de agua potable en sus operaciones, cantidad equivalente a llenar siete veces el Museo Soumaya.

El convenio firmado le permitirá a Cemex obtener agua no potable de 11 plantas de GEPP en todo México.

Estrategia de sostenibilidad busca sustituir agua potable por otras fuentes

Estas acciones forman parte de la estrategia de sostenibilidad de Cemex, que sigue varias líneas de acción para sustituir el agua potable por fuentes alternativas, como aguas residuales industriales tratadas, agua de lluvia captada y efluentes de procesos de la industria de bebidas.

Con ello, el agua de alta calidad queda reservada para el consumo humano y la agricultura, lo que contribuye a mitigar la escasez y apoya la seguridad hídrica regional.

A 120 años de su fundación, Cemex continúa innovando en sus procesos para hacerlos más sostenibles y construir confianza con las comunidades en donde opera.

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