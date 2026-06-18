Pondrán pausa a elección de coordinador de Morena

Anylú Bendición Hernández, diputada local, informó en entrevista que no han sido convocados para elegir al nuevo líder de la fracción

La decisión de quién será el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León se tomará cuando la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido resuelva el procedimiento que hay en contra de los legisladores Mario Soto y Rodrigo Montemayor.

Anylú Bendición Hernández, diputada local, informó en entrevista que no han sido convocados para elegir al nuevo líder de la fracción porque esperan la resolución de su partido.

“No habido una charla con los compañeros y compañeras sobre qué seguiría”, reveló Hernández, “vamos a esperar también la resolución final de la Comisión de Honestidad y Justicia para saber cuántos diputados seríamos y cuál es la ruta que tendremos que seguir, entonces por el momento eso no es un tema que tengamos como prioridad. “Aún no hemos sido convocados, tenemos que esperar hasta el final sobre qué pasará con los dos compañeros, si se seguirán o no como integrantes del grupo legislativo, y no es una decisión de nosotras, sino que estamos esperando la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia”.

Por separado, la legisladora morenista, Grecia Benavides, detalló que el proceso en contra de Soto y Montemayor se abrió por no estar de acuerdo en votar el juicio político en contra del gobernador Samuel García.

“Por eso les iniciaron el proceso por no estar de acuerdo”, expresó, “es el tribunal interior (de Morena) quien decidió por oficio hacerles un procedimiento. En este momento no tienen derechos partidarios porque están en el proceso interno, no pueden ausentarse como diputados de Morena hasta que acabe el proceso y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia lo dirá”. “En Morena somos un partido democrático y sí hay libertad, pero contra la corrupción no hay titubeos; estamos en contra de la corrupción y se tiene que investigar la triangulación”.

El lunes, Mario Soto renunció a la coordinación de la bancada, luego de ser cuestionado por ausentarse en la sesión de la Comisión Anticorrupción en la que se inició un juicio político en contra de García.

Soto alegó que su renuncia tenía que ver con un asunto de rotación del puesto, pero admitió que no estaba de acuerdo con el proceso iniciado en contra del mandatario estatal.