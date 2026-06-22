CFE promete mejoras ante apagones en urbe regia

Vecinos bloquearon avenidas en Monterrey, San Nicolás y Guadalupe por cortes de luz, mientras que la CFE aseguró que mantendrá cuadrillas en la región

Ante la falta de luz en diversos sectores este fin de semana de urbe regia, decenas de ciudadanos realizaron manifestaciones y bloqueos en importantes avenidas para exigir el restablecimiento urgente del servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ante la crisis, la CFE emitió una nota informativa en la que aseguró que mantendrá el despliegue de personal en la entidad para reforzar la infraestructura eléctrica ante los apagones.

“El personal de CFE continuará en la región realizando trabajos de reforzamiento de la infraestructura eléctrica y atentos a cualquier eventualidad”, publicó la empresa paraestatal.

Los afectados realizaron cierres viales estratégicos para solicitar el restablecimiento del servicio. Uno de los principales puntos se registró sobre la Avenida Fidel Velázquez, donde vecinos de las colonias Hogares Ferrocarrileros, Lomas de Anáhuac y Topo Chico cerraron la circulación vehicular, manifestando que sumaban más de 24 horas sin luz en plena ola de calor.

En San Nicolás de los Garza, habitantes de la colonia Constituyentes de Querétaro bloquearon la avenida Los Ángeles, en su cruce con Nogalar y Churubusco, interrumpiendo el paso hacia el poniente tras padecer tres días seguidos sin electricidad.

Otra situación se reportó en Guadalupe, donde vecinos de la colonia Hacienda San Miguel bloquearon la Avenida Acapulco. Los manifestantes denunciaron llevar cinco días sin luz.

Previamente, la Comisión Federal de Electricidad informó sobre los trabajos realizados para atender las afectaciones derivadas de las recientes condiciones climáticas del viernes.

“Respecto a la interrupción del suministro de energía eléctrica ocurrida en Monterrey, Nuevo León, por las condiciones climáticas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, por la madrugada del 20 de junio, quedó restablecida al 100% a usuarios afectados”, afirmó la dependencia.

Por otra parte, previo al partido número 1,000 noche en el Estadio Monterrey, la CFE señaló que desplegó un operativo técnico que incluyó revisiones preventivas, termografías e inspecciones en instalaciones estratégicas.