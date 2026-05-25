Apagones golpean a Matamoros; exigen respuestas a CFE

Los problemas relacionados con el servicio de energía eléctrica en Matamoros continúan intensificándose, generando preocupación entre la población ante la falta de soluciones definitivas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Inicialmente, las fallas se limitaban a apagones intermitentes de una o dos horas; sin embargo, con el paso del tiempo, la situación se ha deteriorado al grado de que, en diversos sectores del municipio, los habitantes han permanecido sin suministro eléctrico durante varios días consecutivos.

A la par de los cortes prolongados, también se han registrado incidentes derivados del deterioro de la infraestructura eléctrica. Uno de los casos más recientes ocurrió en el fraccionamiento Hacienda Praderas, donde un poste de concreto colapsó junto con un transformador y cayó sobre una camioneta en la que se encontraba una mujer, quien resultó lesionada.

En esa misma zona, un segundo poste se desplomó a escasa distancia, evidenciando el mal estado de las estructuras. Horas después, en la colonia Las Culturas, vecinos reportaron que un transformador presentó un conato de incendio, expulsando aceite caliente antes de dejar sin electricidad a los residentes del sector.

El malestar social también se ha hecho presente.

Habitantes del fraccionamiento Palmares se organizaron previamente para exigir a la CFE una solución ante las constantes interrupciones del servicio, aunque, aseguran, no obtuvieron una respuesta satisfactoria.

Los riesgos asociados a la falta de mantenimiento no son nuevos. Meses atrás, en el cruce de las calles 3 y Zaragoza, un cable de alta tensión cayó sobre una camioneta tras ser derribado por fuertes ráfagas de viento, lo que provocó un incendio que se extendió a por lo menos tres vehículos y alcanzó viviendas cercanas.

Ante este panorama, la CFE informó recientemente que se implementarán apagones programados durante la madrugada con el objetivo de realizar labores de mantenimiento en transformadores y reducir las afectaciones en horarios de mayor actividad.

Asimismo, la dependencia aseguró que atenderá los daños materiales ocasionados, aunque pidió a la ciudadanía paciencia y señaló que, en caso de reclamaciones, deberá demostrarse que los incidentes fueron provocados por fallas en su infraestructura.

Mientras tanto, los habitantes de Matamoros continúan enfrentando las consecuencias de un sistema eléctrico deteriorado, en espera de que las acciones anunciadas se traduzcan en una mejora real y sostenida del servicio.

Comentarios