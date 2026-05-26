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Tamaulipas

Vecinos protestan ante CFE por constantes apagones

Habitantes de varias colonias se manifestaron en la CFE para exigir solución a los cortes de energía eléctrica que han causado daños y afectaciones

  • 26
  • Mayo
    2026

Habitantes de diversas colonias de la ciudad se manifestaron la mañana de este martes en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas sobre la avenida Canales, para exigir una solución a los constantes cortes de energía eléctrica.

Los inconformes, provenientes de fraccionamientos como Palmares, Casa Blanca, San Felipe y Nuevo Milenio, señalaron que las fallas en el suministro se han vuelto recurrentes, afectando sus actividades diarias.

Asimismo, denunciaron que los apagones han provocado daños en electrodomésticos, lo que ha generado pérdidas económicas en los hogares.

Ante esta situación, los vecinos pidieron a la CFE atender de manera urgente la problemática y garantizar un servicio eléctrico estable en estos sectores de la ciudad.


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