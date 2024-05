CFE tarda hasta 4 días en poner luz en sector de Solidaridad

Un ave provocó que en el barrio Alameda en el sector Solidaridad de Monterrey se fuera la luz desde las 8:00 horas de este miércoles, pero el verdadero problema es que cada que se va la luz, la Comisión Federal de Electricidad ha tardado hasta cuatro días en devolver el servicio.

Los vecinos del barrio en el norte de la capital de Nuevo León, temen que se vaya el servicio de energía eléctrica, algo que, por una cosa u otra ocurre dos o tres veces al año, sin embargo, la autodenominada empresa de calidad mundial, no restaura el servicio, provocando pérdidas.

“La verdad está fuerte el calor y los reportes que hacemos a Comisión, nada más nos atienden, generan el reporte, pero no acuden al llamado, en este caso, acudir al tema donde está el daño de la comisión”, mencionó uno de los vecinos afectados por la falta de luz.

Conforme se acercó la noche, los vecinos de la calle El Roble fueron saliendo de sus hogares para dirigirse a casas de familiares para evitar se echen a perder sus alimentos y no sufrir de calor; aunque dejar sus casas solas, significa riesgo de robo ante la falta de vigilancia.

“Sé que no es una ubicación muy agraciada, no es Cumbres, no es San Pedro, no es Contry, no es Lindavista, pero pues por eso mismo hay muchas personas que no tienen todos los recursos, hay personas que en un día se les puede ir una despensa y esa despensa puede ser una carga muy grande de dinero”, dijo Leonardo, joven afectado del área.

“Ahorita estamos ubicando con los familiares para saber, hermanos, primos, familiares de dónde podíamos ir a pasar la noche para pasarla un poco más fresca y como quiera da pendiente dejar la casa sola”.

Hasta las 19:30 horas, casi 12 horas después, el cable de alta tensión seguía colgado, el ave muerta en el suelo y los vecinos sin luz, en diciembre esperaron cuatro días, esta vez, exigen a CFE que les den la calidad en el servicio por el que pagan.

