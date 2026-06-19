Destacó que monitorea el sistema permanentemente para cubrir el aumento de demanda por climatización y garantizar el suministro en todo el estado

Inicio / Nuevo León / No hay daño en la red y servicio está garantizado en todo NL: CFE

A pesar de los reportes que se han dado de cortes de luz en diferentes colonias debido a las elevadas temperaturas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que el servicio de energía eléctrica opera con normalidad en Nuevo León gracias a que no se han presentado daños en su sistema e instalaciones.

La paraestatal dijo que desde ayer jueves se han presentado reportes de suspensión del suministro, pero se han atendido oportunamente.

A través de un comunicado, la empresa informó que las solicitudes de atención recibidas el pasado 18 de junio fueron atendidas dentro de los tiempos establecidos, sin que se presentaran fallas que comprometieran la continuidad del suministro en alguno de los municipios de la entidad.

La CFE precisó que no se registraron afectaciones relevantes en líneas de transmisión, subestaciones ni circuitos de distribución, por lo que descartó interrupciones generalizadas o situaciones de riesgo para la operación del sistema eléctrico en Nuevo León.

La CFE informa que, en Nuevo León, como en todo el país, trabaja de manera permanente para asegurar que el suministro eléctrico llegue con suficiencia y calidad a cada una de las personas usuarias. Ayer, jueves 18 de junio, se atendieron oportunamente los reportes de requerimientos de servicios, como se realiza de manera habitual, manteniendo la operación dentro de los tiempos compromiso. “No se presentaron incidentes relevantes en líneas, subestaciones ni circuitos de distribución, por lo que no se comprometió la continuidad del suministro eléctrico en ningún municipio de Nuevo León”, indicó.

El pronunciamiento de la CFE se da en un contexto marcado por las altas temperaturas que se han registrado en la entidad ayer y hoy, fenómeno que suele incrementar la demanda de energía eléctrica por el uso intensivo de sistemas de climatización en hogares, comercios e industrias.

La empresa señaló que mantiene labores permanentes de monitoreo y atención para garantizar el abasto de energía en el estado y en el resto del país, así como la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad que pudiera afectar el servicio.