CFE logra recuperar 96% del servicio tras tormentas en NL

La empresa reportó la recuperación del suministro para 273 mil 483 usuarios, lo que representa un avance del 96.1 por ciento en la atención de la contingencia

Las fuertes lluvias, los intensos vientos y las descargas eléctricas registradas este jueves en Nuevo León provocaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica en distintos puntos del estado, informó la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con el reporte de la División Golfo Norte, las afectaciones comenzaron a presentarse a partir de las 15:30 horas del 19 de junio, en diferentes horarios, conforme avanzaron las condiciones meteorológicas adversas sobre la entidad.

Más de 284 mil usuarios resultaron afectados

La CFE detalló que un total de 284 mil 514 usuarios registraron interrupciones en el servicio eléctrico debido a los daños ocasionados por la lluvia, el viento y la actividad eléctrica.

La empresa reportó la recuperación del suministro para 273 mil 483 usuarios, lo que representa un avance del 96.1 por ciento en la atención de la contingencia.

Cuadrillas trabajan para recuperar el servicio al 100%

Para atender los reportes y reparar la infraestructura afectada, la CFE desplegó un operativo integrado por 202 trabajadores electricistas, además de 42 grúas y 59 vehículos.

La empresa señaló que el personal continuará con labores de manera ininterrumpida hasta lograr el restablecimiento total del suministro eléctrico para todos los usuarios afectados.

La Comisión Federal de Electricidad exhortó a las personas que aún presenten afectaciones en el servicio a realizar su reporte a través del número 071, con el objetivo de dar seguimiento puntual a cada caso.

Las interrupciones ocurrieron en medio de una jornada marcada por lluvias intensas en el área metropolitana y otros municipios de Nuevo León, donde también se reportaron encharcamientos, caída de árboles, postes dañados y complicaciones viales.