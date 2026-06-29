Cierra registro Morena en NL; se unen en torno a Sheinbaum

Morena cerró el registro de aspirantes a coordinar los comités de Defensa de la 4T en Nuevo León, cargo que antecede a la candidatura por la gubernatura

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Tras concluir en Morena el registro de aspirantes a coordinar los comités de Defensa de la 4T en Nuevo León, las cinco personalidades que públicamente han manifestado su interés cerraron filas en torno a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en defensa de la soberanía frente a Estados Unidos.

Andrés Mijes, Clara Luz Flores, Judith Díaz, Tatiana Clouthier y Waldo Fernández, quienes desean tener el cargo de coordinador, es decir, la candidatura a la gobernatura de Nuevo León, se reunieron este lunes con el delegado de la dirigencia nacional, Alejandro Murat, y con la presidenta estatal del partido, Anabel Alcocer.

En conferencia de prensa junto a ellos, Alcocer dijo que el proceso de inscripción se dio por terminado.

"Concluyó sobre todo con compañerismo, alegría y altura de miras. Si algo nos fortalece es la altura de miras, la visión de futuro, la unidad, la organización y el trabajo en territorio”, aseguró Alcocer. "Estamos respaldando el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a los embates y comentarios del presidente del vecino país… no permitiremos injerencias”, declaró.

A su vez, Murat dijo que, una vez aceptados los documentos de los aspirantes, la Comisión tendrá que hacer, junto con los partidos aliados, una evaluación para definir quiénes de los aspirantes pasan a la segunda etapa.

Y para dar la resolución final, aún no hay fecha.