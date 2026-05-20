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Nacional

Morena expulsa a Sergio Mayer y le cierra toda candidatura futura

Morena argumentó que sus decisiones afectaron la imagen del partido. Mayer había renunciado días antes, pero el proceso disciplinario continuó.

  • 20
  • Mayo
    2026

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena resolvió solicitar la baja definitiva de Sergio Mayer del padrón de afiliados del partido y, además, impedir que pueda competir como candidato en futuros procesos internos de selección.

La decisión quedó asentada en el comunicado 03/2026 emitido este miércoles 20 de mayo, donde el órgano partidista confirmó que el exdiputado quedó vetado políticamente de manera permanente dentro del movimiento.

Aunque Mayer presentó su renuncia formal el pasado 15 de mayo, Morena mantuvo abierto el procedimiento sancionador en su contra y endureció las medidas.

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De acuerdo con el expediente CNHJ-CM-068/2026, el procedimiento inició de oficio el 24 de febrero, luego de que Sergio Mayer solicitara licencia indefinida en la Cámara de Diputados para participar en un reality show.

Un día después, la CNHJ suspendió provisionalmente sus derechos partidarios y comenzó el análisis de su caso.

El órgano interno consideró que la decisión del legislador provocó “un impacto negativo en la imagen de Morena” y generó cuestionamientos sobre la congruencia entre los principios del partido y el comportamiento de sus representantes públicos.

Morena también señaló que Mayer no acudió a ninguna de las etapas del procedimiento disciplinario.

No acudió a la audiencia convocada por Morena

La Comisión informó que el diputado fue citado a una audiencia presencial el 17 de marzo en la sede nacional del partido para responder al proceso que buscaba definir su posible expulsión.

Sin embargo, Mayer no se presentó.

El documento detalla que, debido a que no pudieron localizarlo en su domicilio, las notificaciones fueron publicadas en los estrados oficiales del partido.

Lee la nota completa: Presenta Sergio Mayer su renuncia irrevocable a Morena

La renuncia entregada días antes de la resolución tampoco frenó el proceso. Por el contrario, la CNHJ determinó ampliar las consecuencias y pedir que Mayer quede inhabilitado para participar como candidato de Morena en cualquier elección futura.


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