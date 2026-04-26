Rayados sufre goleada y cierra el Clausura 2026 con derrota

En un duelo sin implicaciones en la lucha por el título, Santos Laguna y Monterrey cerraron su participación en el torneo con un partido que reflejó el momento que atraviesan ambos equipos, marcados por la irregularidad y lejos de los puestos de protagonismo.

Desde el arranque, las decisiones técnicas llamaron la atención, especialmente en el conjunto lagunero, donde Carlos Acevedo permaneció en la banca y el arco fue defendido por Héctor Olguín, en un esquema 4-3-2-1. Monterrey, por su parte, apostó por un 4-2-3-1 con Santiago Mele como titular y una delantera encabezada por el joven canterano Joaquín Moxica.

Santos impone condiciones desde el arranque

El encuentro comenzó con intensidad, ya que en los primeros 30 segundos del encuentro, el delantero lagunero Lucas di Yorio generó la primera jugada de peligro con un remate que exigió la intervención de Mele.

Durante los primeros minutos, Santos mostró mayor iniciativa ofensiva, con llegadas constantes y mayor presencia en campo rival. Fran Villalba tuvo una oportunidad clara al minuto 8, aunque su disparo se fue desviado.

Monterrey, en contraste, apostó por un juego más centrado, buscando orden defensivo, tanto así que la primera oportunidad albiazul llegó al minuto 16; con una anotación por conducto de Joaquín Moxica, pero el gol fue invalidada por fuera de lugar.

La insistencia lagunera encontró recompensa en la recta final del primer tiempo. Al minuto 43, tras un pase filtrado a Ezequiel Bullaude y una mala salida de Santiago Mele , Emanuel Echeverría aprovechó la jugada para abrir el marcador.

Ya en tiempo agregado, al 45+8, Santos amplió la ventaja con una jugada de alta calidad técnica: Aldo López marcó de chilena tras una diagonal de Bullaude, firmando el 2-0 antes del descanso.

Santos sentencia y Monterrey confirma su crisis

Para la segunda mitad, el conjunto regiomontano no logró reaccionar y Santos mantuvo el control del partido. Al minuto 72, Lucas di Yorio sentenció el encuentro con un potente disparo que dejó sin opciones a Santiago Mele, colocando el 3-0 definitivo.

El panorama se complicó aún más para Monterrey cuando Jesús “Tecatito” Corona salió por molestia muscular al minuto 78, dando ingreso a Roberto de la Rosa.

Más allá del resultado, el partido evidenció el momento que vive Rayados, que cerró el torneo con 24 goles recibidos, su peor registro defensivo en los últimos 21 años, además de finalizar en la posición 13 con 18 puntos, quedando fuera de la fase final por primera vez desde el Apertura 2016.

En contraste, Santos, pese a la victoria, no logró salir del fondo de la tabla y concluyó el torneo en el último lugar con 12 unidades, en una campaña que también dejó múltiples cuestionamientos.

Así, ambos equipos cierran el Clausura 2026 con más dudas que certezas, en un partido que, más que definir posiciones, exhibió las áreas de oportunidad de cara al siguiente torneo.

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