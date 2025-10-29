Cierran carriles de Constitución por obras de la Línea 4

Debido a los trabajos de construcción de la Línea 4 del Metro, autoridades municipales realizaron durante la noche de este martes el cierre temporal de los carriles express y ordinarios de la avenida Constitución, a la altura de la avenida Padre Mier, frente a los condominios Constitución.

El cierre comenzó alrededor de las 23:30 horas como parte de las labores que se desarrollan en la zona del nuevo viaducto elevado del sistema de transporte. De acuerdo con los reportes, las restricciones a la circulación se mantendrán hasta las 4:30 de la madrugada, cuando se prevé restablecer el paso vehicular de manera normal.

Durante las maniobras, agentes de Tránsito y personal de apoyo vial redireccionan a los automovilistas hacia la avenida Pino Suárez como vía alterna, para posteriormente reincorporarse a Constitución.

Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución y planear con anticipación sus traslados, ya que las obras forman parte del avance en uno de los proyectos de transporte público más importantes en la capital del estado.

