Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_29_at_12_21_02_AM_106afd57cc
Nuevo León

Cierran carriles de Constitución por obras de la Línea 4

El cierre temporal frente a los condominios Constitución se mantendrá hasta las 4:30 horas. Tránsito desvió el flujo hacia Pino Suárez

  • 29
  • Octubre
    2025

Debido a los trabajos de construcción de la Línea 4 del Metro, autoridades municipales realizaron durante la noche de este martes el cierre temporal de los carriles express y ordinarios de la avenida Constitución, a la altura de la avenida Padre Mier, frente a los condominios Constitución.

El cierre comenzó alrededor de las 23:30 horas como parte de las labores que se desarrollan en la zona del nuevo viaducto elevado del sistema de transporte. De acuerdo con los reportes, las restricciones a la circulación se mantendrán hasta las 4:30 de la madrugada, cuando se prevé restablecer el paso vehicular de manera normal.

Durante las maniobras, agentes de Tránsito y personal de apoyo vial redireccionan a los automovilistas hacia la avenida Pino Suárez como vía alterna, para posteriormente reincorporarse a Constitución.

Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución y planear con anticipación sus traslados, ya que las obras forman parte del avance en uno de los proyectos de transporte público más importantes en la capital del estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Informan que obra civil global del Metro tiene avances del 50%
Whats_App_Image_2025_10_28_at_2_07_47_PM_766704ff75
Suspenderán servicio de transporte en Ramos Arizpe por Halloween
techumbre_escuela_e756cd31b9
Mantiene clases vespertinas en primaria tras caso de techumbre
publicidad

Últimas Noticias

avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Informan que obra civil global del Metro tiene avances del 50%
Whats_App_Image_2025_10_29_at_1_59_07_PM_81c618fd40
Presentan proyecto para transformar el Parque Rufino Tamayo
EH_DOS_FOTOS_2025_10_29_T135743_823_33e5e34088
Video: Motociclista salva su vida tras choque de tráiler con tren
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×