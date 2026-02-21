Monterrey alista operativo y cierran vialidades por Carrera 21 K

La Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey informa que este domingo 22 de febrero se realizará la carrera 21 K Tarahumara, a partir de las 07:00 horas.

La justa atlética tendrá como salida y meta en el interior del Parque Fundidora, por lo que se implementará un operativo vial.

Recorrido y afectaciones viales

Los corredores saldrán por la Avenida Fundidora al sur, luego siguen a la izquierda por un carril en contra de la Avenida Constitución para posteriormente incorporarse a los exprés de esa misma arteria.

Al llegar a Félix U. Gómez será utilizado un carril de los normales de Constitución para posteriormente incorporarse a los exprés a la altura de la calle Escobedo y seguir con el trayecto al poniente.

Al llegar a Gonzalitos dan vuelta a la izquierda para seguir por los carriles exprés de Morones Prieto al oriente.

A la altura del Parque España se regresan al poniente hasta llegar a Revolución y seguir al norte hasta ingresar al Parque Fundidora.

Las autoridades municipales mantendrán el operativo vial hasta que finalice la carrera 21 K Tarahumara en todo el trayecto.

Se exhorta a los automovilistas a respetar cierres viales y hacer caso a las indicaciones de los oficiales de Tránsito asignados en el recorrido.

Vía Deportiva por Morones Prieto

Además, se informa, que por este domingo 22 de febrero, la Vía Deportiva a cargo de las autoridades municipales, será por los carriles exprés de Morones Prieto.

Dicha actividad dominical se realiza de las 06:30 a las 10:30 horas, para las personas que tienen programadas las rutinas recreativas y deportivas.

