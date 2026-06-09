¿Cómo ser feliz sin tener boleto para el Mundial?

Aunque no tengas un boleto para ingresar al Estadio Monterrey, la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrá vivirse de manera gratuita en distintos espacios habilitados por las autoridades y el comité organizador en Nuevo León.

Del 11 al 19 de julio, aficionados locales, nacionales y extranjeros podrán disfrutar de partidos, conciertos, actividades culturales y experiencias interactivas a través de una serie de eventos diseñados para extender la fiesta mundialista más allá de las gradas.

Parque Fundidora albergará el FIFA Fan Festival

El principal punto de reunión será el FIFA Fan Festival, ubicado en el Parque Fundidora, considerado el epicentro de las celebraciones mundialistas en Monterrey.

Este espacio público y gratuito, organizado por la FIFA en coordinación con el país anfitrión, permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia completa durante el torneo.

Los organizadores informaron que el acceso será conforme al orden de llegada y estará sujeto a cupo limitado. La capacidad máxima estimada es de 130,000 personas por evento.

Además, los visitantes podrán entrar y salir libremente del recinto a través de los accesos autorizados dentro del parque.

Qué actividades ofrecerá el FIFA Fan Festival

Entre las principales atracciones destacan:

Pantallas gigantes con transmisión en vivo de todos los partidos del Mundial.

con transmisión en vivo de todos los partidos del Mundial. Conciertos y espectáculos musicales durante todo el torneo.

durante todo el torneo. Experiencias interactivas y actividades para toda la familia.

y actividades para toda la familia. Zona gastronómica con comida típica y parrilladas.

con comida típica y parrilladas. Activaciones culturales relacionadas con la Copa del Mundo.

Las autoridades señalaron que no existe una edad mínima para ingresar; sin embargo, los menores de edad deberán estar acompañados por un padre o tutor legal.

También se aplicarán restricciones de seguridad respecto al equipaje. Únicamente se permitirá el acceso con bolsas pequeñas de hasta 30 x 30 centímetros, mientras que las mochilas de mayor tamaño estarán prohibidas.

Monterrey y Guadalupe tendrán sus propias Fan Zone

Además del festival oficial de la FIFA, los municipios de Monterrey y Guadalupe habilitarán zonas especiales para que los aficionados puedan reunirse y seguir los encuentros mundialistas.

En Guadalupe, la denominada Fan Zone operará únicamente los días con partidos y abarcará un corredor peatonal que iniciará en la calle Francisco Sarabia y la avenida Guadalupe, continuará por General Zaragoza y avenida Las Torres, y concluirá en el Parque del Agua.

Por su parte, Monterrey contará con diversos puntos de convivencia para los aficionados, entre ellos la Plaza Zaragoza, el Barrio Antiguo, el Paseo Santa Lucía y el Parque España.

Con estas opciones gratuitas, las autoridades buscan que miles de personas puedan disfrutar el ambiente de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluso sin contar con un boleto para ingresar al estadio, consolidando a Nuevo León como uno de los principales escenarios de la fiesta futbolística internacional.

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