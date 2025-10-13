Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_13_at_8_34_53_PM_b0ffe11374
Nuevo León

Comparte Gaby Oyervides logros y estrategias del DIF Monterrey

El evento permitió a las titulares de los diferentes sistemas DIF compartir experiencias, resultados y estrategias de los programas implementados

  • 13
  • Octubre
    2025

A un año de haber asumido la presidencia del DIF Monterrey, Gaby Oyervides encabezó este lunes una reunión de seguimiento con sus homólogas de la zona metropolitana y área conurbada, con el objetivo de dar continuidad a la agenda de trabajo establecida desde su primer encuentro.

El evento permitió a las titulares de los diferentes sistemas DIF compartir experiencias, resultados y estrategias de los programas implementados en sus respectivos municipios durante el primer año de gestión.

La presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, acompañada por la directora general del organismo, Ivonne Álvarez, destacó la importancia de estas reuniones para fortalecer la atención y los servicios sociales que se brindan a las familias de cada ciudad.

Oyervides resaltó la coordinación que han mantenido las dependencias en temas cruciales como la atención a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, y en la oferta de servicios dirigidos a los sectores más vulnerables.

En la reunión participaron Elisa Cruz, presidenta de los DIF de San Pedro; Vianey Zambrano, Apodaca; Olga Villalón, Santiago; Yesica Torres, Escobedo; Perla Cavazos, Ciénega de Flores; y Paulina Vigil, del DIF Montemorelos.

Además, estuvieron presentes las directoras de los DIF de García y Santa Catarina, así como la Secretaria de Familia del municipio de San Nicolás de los Garza, consolidando así el compromiso de trabajo conjunto en beneficio del bienestar social de la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_canasta_basica_8037e3f909
‘Respiran’ precios en NL: inflación se ubica en 3.35%
Whats_App_Image_2025_10_13_at_11_30_16_PM_79a6950029
SCJN aplaza y alista primera audiencia sobre discapacidad
Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_canasta_basica_8037e3f909
‘Respiran’ precios en NL: inflación se ubica en 3.35%
finanzas_gasolina_refineria_d68a53837d
México produce más del doble de gasolina de lo que importa
finanzas_aranceles_242f6f3166
Pagan consumidores de EUA aranceles impuestos por Trump
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×