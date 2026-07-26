De acuerdo con el pronóstico extendido de Protección Civil, a partir de este lunes hasta el jueves las temperaturas máximas oscilarán entre los 38 y 39 grados

Inicio / Nuevo León / Canícula no cede: prevalecerán altas temperaturas en Nuevo León

Esta semana en Nuevo León se espera que sigan las altas temperaturas a la ciudad, por lo que es importante extremar precauciones.

De acuerdo con el pronóstico extendido emitido por Protección Civil del Estado, a partir de este lunes hasta el jueves las temperaturas máximas oscilarán entre los 38 y 39 grados.

La canícula en México inició el 12 de julio y se estima que dure 40 días, es decir, podría extenderse hasta el 21 de agosto.

Durante este periodo, la probabilidad de que se presenten temperaturas superiores a los 38 grados es alta.

De hecho, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se registren entre 40 y 45 grados en el este de Nuevo León.

Estas temperaturas podrían presentarse entre el martes y jueves.

Lo anterior se deriva de un anticiclón que afecta el noreste del país.

“Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte, noreste del territorio mexicano”, señala un comunicado emitido por el SMN.

Ante este panorama, se recomienda a la población estar bien hidratada y evitar exponerse al sol por periodos prolongados.

Para prevenir la deshidratación, en sus campañas de prevención, la Secretaría de Salud del Estado ha recomendado beber dos o tres litros de agua al día, consumir frutas frescas y evitar el sol.

También sugiere no tomar bebidas azucaradas o alcohol, pero sí recomienda agregar un electrolito en caso de sudar o consumir paletas de hielo hechas con jugo natural.

Algo fundamental que recomiendan las autoridades de salud es evitar las horas pico de calor que son entre las 11:00 y 16:00 horas.

También se recomienda a la población usar ropa adecuada, como prendas holgadas, ligeras y de colores claros, para disminuir la transpiración excesiva.

Los síntomas de un golpe de calor son: sed intensa, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, agotamiento o cansancio, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, calambres musculares y desorientación o delirio.