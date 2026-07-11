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'Concierto Didáctico' conquista a familias en el Parque del Agua
La oferta, impulsada por la Secretaría de Cultura, busca acercar las expresiones artísticas a la comunidad aprovechando el ambiente festivo en la entidad
Por Carlos Nava | 11 Julio 2026
Entre sonrisas, aplausos y una atmósfera de profunda emoción, decenas de familias regiomontanas disfrutaron de una espectacular jornada artística de acceso gratuito en el Pabellón del Nuevo Parque del Agua, consolidando este espacio como el epicentro de la convivencia familiar durante la justa mundialista.
La oferta cultural, impulsada por la Secretaría de Cultura del Estado bajo el lema “Cultura y Tradición de Nuevo León”, busca acercar las expresiones artísticas a la comunidad aprovechando el ambiente festivo que se vive en la entidad.
Música, juego y folclor para chicos y grandes
La tarde-noche del viernes arrancó con el "Concierto Didáctico" a cargo de la agrupación Sandunga. Con un espectáculo dinámico y participativo, el grupo llenó el escenario de energía, logrando que las niñas y niños cantaran, bailaran e interactuaran de principio a fin en una verdadera fiesta familiar.
El entusiasmo continuó con la participación de la Compañía Titular de Danza Folklórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). La prestigiosa agrupación deleitó a los asistentes con un colorido repertorio de música y bailes tradicionales mexicanos, donde el zapateado, el vuelo de las faldas y una impecable sincronización reflejaron la enorme riqueza cultural y la calidad artística de la región.
"A través de estas actividades, la Secretaría de Cultura, encabezada por Melissa Segura Guerrero, continúa impulsando una amplia oferta para fortalecer la convivencia ciudadana de manera gratuita", destacaron las autoridades.
Cartelera del fin de semana
El Pabellón del Nuevo Parque del Agua mantendrá sus puertas abiertas con una atractiva programación para los próximos días:
Sábado 11 de julio: La reconocida cantante Dolores Martínez deleitará al público con temas del noreste, regional mexicano y melodías de nostalgia pura. La jornada alternará con la versatilidad de Ram Guzmán, quien ofrecerá un repertorio que va desde baladas acústicas hasta ritmos para bailar.
Domingo 12 de julio (Teatro): Se presentará la obra "Kingo Nonaka, El Pequeño Samurai", una puesta en escena que relata la conmovedora historia de un inmigrante japonés en busca de su identidad en México.
Domingo 12 de julio (Música): La cantautora regiomontana y ex-participante de La Voz México, Estefanía Riojas, cerrará el fin de semana con su característico pop acústico y baladas diseñadas para poner los sentimientos a flor de piel.
Horarios y acceso
Todas las actividades programadas en el marco del Mundial Más Norteño son completamente gratuitas. El Pabellón del Nuevo Parque del Agua mantendrá su oferta de entretenimiento para toda la familia en un horario de 01:00 de la tarde a 11:00 de la noche, extendiendo sus opciones de diversión cultural hasta el próximo 19 de julio.