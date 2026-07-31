Concluye AyD tanque de almacenamiento; reforzará abasto en García

De acuerdo con AyD, actualmente realizan acciones técnicas necesarias para poner en funcionamiento el nuevo tanque, el cual forma parte de la infraestructura

El nuevo Tanque Fraile II, una de las obras de infraestructura destinadas a mejorar el suministro de agua potable en García, ya fue concluido y se encuentra en la etapa previa a su entrada en operación, informó Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).

El avance fue dado a conocer durante la quinta mesa permanente de coordinación entre el organismo estatal y el municipio, en la que también se revisó el estado de los proyectos para fortalecer el abasto, la atención a reportes ciudadanos y los trabajos de optimización de la red hidráulica.

Esta mesa fue encabezada por el director de AyD, Eduardo Ortegón Williamson, y el alcalde Manuel Guerra quien reconoció que ya hay resultados y una mejoría significativa en el suministro de agua potable a través de las tuberías.

De acuerdo con AyD, actualmente se realizan las acciones técnicas necesarias para poner en funcionamiento el nuevo tanque, el cual forma parte de la infraestructura que permitirá fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable en el municipio.

Ortegón Williamson señaló que, además de las obras de infraestructura, continuará el seguimiento operativo para atender las fallas reportadas por la población.

“El compromiso de Agua y Drenaje es mantener presencia en campo, dar seguimiento puntual a los reportes y trabajar de manera coordinada para fortalecer el servicio. García requiere operación técnica, infraestructura y coordinación permanente", afirmó.

Durante la reunión, realizada en la colonia Vista Montaña, también se informó sobre los avances en la optimización de la red de distribución.

Según el organismo, el municipio cuenta con 193 circuitos hidráulicos, de los cuales 68 ya han sido optimizados, además de que continúan los trabajos de balance hidráulico, recuperación de caudales y sectorización.

AyD indicó que mantiene un enlace institucional y personal operativo asignado exclusivamente para atender las solicitudes de los habitantes de García y dar seguimiento a los reportes relacionados con el servicio.

Por su parte, autoridades municipales reconocieron los avances presentados durante la mesa de trabajo y coincidieron en mantener la coordinación con el organismo estatal para atender el problema de abastecimiento que enfrenta el municipio.

El organismo operador aseguró que continuará con las reuniones de seguimiento técnico para evaluar el funcionamiento de la red, identificar zonas prioritarias y dar continuidad a las obras de infraestructura hidráulica en García.