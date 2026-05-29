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Internacional

Trump concluye reunión sobre Irán sin lograr un acuerdo, reportan

La reunión de Donald Trump con su equipo de seguridad nacional sobre un posible acuerdo con Irán terminó sin decisión definitiva, según The New York Times

  • 29
  • Mayo
    2026

La reunión que sostuvo este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su equipo de seguridad nacional para definir el futuro de las negociaciones con Irán terminó sin una decisión final, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

El encuentro se llevó a cabo en la sala de crisis de la Casa Blanca y se extendió durante aproximadamente dos horas, sin embargo, al concluir, no se anunció ningún acuerdo que permitiera poner fin a las tensiones derivadas del conflicto en Medio Oriente.

Según el diario estadounidense, que citó a un alto funcionario de la Administración bajo condición de anonimato, el Gobierno de Estados Unidos considera que las conversaciones están cerca de concretarse, aunque todavía existen asuntos pendientes que impiden cerrar el pacto.

Entre los temas que continúan en discusión destaca el desbloqueo de fondos iraníes congelados, uno de los aspectos más sensibles dentro de las negociaciones.

La reunión se realizó después de que el propio Trump anunciara horas antes que convocaría a su gabinete de seguridad para tomar una "decisión final" respecto a Irán.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario reiteró sus principales exigencias hacia Teherán, entre ellas el compromiso de no desarrollar armas nucleares y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Casa Blanca habla de avances; Irán lo niega

La falta de una resolución ocurre un día después de que la Casa Blanca informara que sus negociadores habían alcanzado un acuerdo tentativo con Irán.

No obstante, las autoridades iraníes rechazaron esa versión y aseguraron que no existe ningún pacto cerrado con Washington.

Trump mantiene presión sobre Teherán

En sus declaraciones más recientes, Trump insistió en que cualquier acuerdo deberá incluir garantías para impedir que Irán desarrolle armamento nuclear.

Asimismo, ha planteado la reapertura del estrecho de Ormuz como una condición indispensable para avanzar en un entendimiento entre ambas naciones.


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