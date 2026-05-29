Concluye la negociación inicial de renovación del T-MEC

La Secretaría de Economía de México y la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR) concluyeron hoy de manera exitosa la primera ronda de negociaciones formales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El encuentro, desarrollado los días 28 y 29 de mayo en la capital mexicana, se llevó a cabo en un ambiente que ambas dependencias calificaron como "constructivo y de diálogo franco".

Durante las sesiones, los equipos técnicos coordinados avanzaron de forma ordenada en una agenda enfocada en la competitividad regional. En esta primera etapa, las delegaciones concentraron sus esfuerzos en la revisión de temas de alta prioridad para la economía de la zona, tales como las reglas de origen en el sector automotriz, el comercio de acero y aluminio, y la seguridad económica regional.

La delegación mexicana enfatizó que la fortaleza del tratado radica en la integración de sus cadenas de valor, las cuales han consolidado a América del Norte como la plataforma manufacturera más competitiva a nivel global.

Asimismo, se destacó que ambos países se presentaron a la mesa con posturas sólidas basadas en evidencia, buscando acuerdos que beneficien a los trabajadores, la industria y los consumidores de las tres naciones.