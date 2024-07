Contempla nuevo secretario giro en plan de seguridad

“Los números no son favorecedores a lo que venimos haciendo y esto nos implica hacer ajustes, no quiere decir que la estrategia no pueda ser perfeccionable, lo vamos a hacer en unas cosas, como establecer mesas de gestión judicial, que nos permitan un plan de persecución penal.

“Y sobre todo atender los problemas por regiones, anteriormente veíamos a la Zona Metropolitana como una sola región y hoy hemos dividido la zona metropolitana en siete regiones donde aquellos municipios que coinciden con criminalidad y los límites territoriales y la comunicación que permiten y facilitan la ejecución de estos delitos los vamos a atender en particular”, indicó Gerardo Escamilla