marcelo_flores_canada_7e33ee7ad2
Canadá convoca a Marcelo Flores para amistosos rumbo al Mundial

Marcelo Flores fue convocado por Canadá tras aprobarse su cambio ante FIFA. El jugador de Tigres podría debutar en amistosos rumbo al Mundial 2026

  • 19
  • Marzo
    2026

Marcelo Flores fue convocado por la selección de Canadá para los amistosos de la próxima Fecha FIFA, donde podría debutar oficialmente tras concretarse su cambio de federación.

El extremo de 20 años y jugador de Tigres, forma parte de la lista para los duelos ante Islandia y Túnez, programados para el 28 y 31 de marzo, respectivamente, en encuentros de preparación rumbo al Mundial 2026.

Cambio de selección ya es oficial

El pasado 11 de febrero, la FIFA aprobó el cambio de asociación de Flores, lo que le permitió dejar de ser elegible para la Selección Mexicana y representar de forma definitiva a Canadá.

Dicha situación había impedido su debut en la convocatoria anterior, cuando fue considerado en enero, pero no pudo ver acción.

Un debut que se frustró en enero

En aquella ocasión, el técnico de Canadá, Jesse Marsch, explicó que el futbolista no podía participar debido a que el trámite ante FIFA no estaba concluido.

“El jugador no puede competir si el cambio no está aprobado”, se detalló previo al partido ante Guatemala.

Incluso, el propio estratega reconoció que hubo una confusión sobre la normativa.

La intención era darle minutos en ese encuentro, pero al tratarse de un partido oficial en calendario FIFA, no se pudo concretar su debut.

Ahora, con el trámite resuelto, Flores tiene vía libre para sumar sus primeros minutos con la llamada “Hoja de Maple”.


publicidad
publicidad

publicidad

publicidad

publicidad
