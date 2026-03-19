Canadá convoca a Marcelo Flores para amistosos rumbo al Mundial
Marcelo Flores fue convocado por Canadá tras aprobarse su cambio ante FIFA. El jugador de Tigres podría debutar en amistosos rumbo al Mundial 2026
- 19
-
Marzo
2026
Marcelo Flores fue convocado por la selección de Canadá para los amistosos de la próxima Fecha FIFA, donde podría debutar oficialmente tras concretarse su cambio de federación.
El extremo de 20 años y jugador de Tigres, forma parte de la lista para los duelos ante Islandia y Túnez, programados para el 28 y 31 de marzo, respectivamente, en encuentros de preparación rumbo al Mundial 2026.
#CANMNT Squad Announced for Final Home Matches in Toronto Ahead of FIFA World Cup 26™ 🍁— CANMNT (@CANMNT_Official) March 19, 2026
Sat 28 March | 🇨🇦 v. 🇮🇸
Tues 31 March | 🇨🇦 v. 🇹🇳
BMO Field, Toronto
Cambio de selección ya es oficial
El pasado 11 de febrero, la FIFA aprobó el cambio de asociación de Flores, lo que le permitió dejar de ser elegible para la Selección Mexicana y representar de forma definitiva a Canadá.
Dicha situación había impedido su debut en la convocatoria anterior, cuando fue considerado en enero, pero no pudo ver acción.
Un debut que se frustró en enero
En aquella ocasión, el técnico de Canadá, Jesse Marsch, explicó que el futbolista no podía participar debido a que el trámite ante FIFA no estaba concluido.
“El jugador no puede competir si el cambio no está aprobado”, se detalló previo al partido ante Guatemala.
Incluso, el propio estratega reconoció que hubo una confusión sobre la normativa.
La intención era darle minutos en ese encuentro, pero al tratarse de un partido oficial en calendario FIFA, no se pudo concretar su debut.
Ahora, con el trámite resuelto, Flores tiene vía libre para sumar sus primeros minutos con la llamada “Hoja de Maple”.
