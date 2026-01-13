Irán convoca a embajadores para desmentir violencia en protestas

En una inteligente forma de responder a diversos medios occidentales que han asegurado la represión violenta del estado iraní, el gobierno de Irán convocó a los embajadores de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y otros países europeos para mostrarles una serie de vídeos que prueban cómo agentes externos a las protestas —y que no forman parte del equipo de seguridad nacional— son quienes han utilizado armas de largo alcance para asesinar al azar a diversos manifestantes.

De acuerdo con reportes de agencias y medios, durante el encuentro en Teherán, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní fue el encargado de proyectar los videos a los diplomáticos. El objetivo de la presentación fue sostener la postura oficial de que las protestas no han sido pacíficas y que incluyen acciones violentas atribuidas a “alborotadores” o “grupos organizados”.

Funcionarios iraníes pidieron a los representantes de la Unión Europea que transmitan ese material a sus respectivos gobiernos y cuestionen las declaraciones de apoyo a los manifestantes emitidas por varios países occidentales, las cuales son consideradas como una injerencia en los asuntos internos de Irán.

Acusan a inteligencias como el Mossad

Medios estatales iraníes y voceros oficiales han insinuado en diversas ocasiones la posible participación de actores extranjeros en la organización de disturbios; inclusive se ha especulado sobre la intromisión del Mossad para justificar una posible intervención de EUA e Israel. Sin embargo, no existen pruebas verificadas en medios internacionales independientes que confirmen que los videos mostrados a los embajadores hayan sido producidos por servicios de inteligencia extranjeros, ni que demuestren la existencia de líderes entrenados por agencias como el Mossad, según la información disponible hasta ahora.

Analistas y organizaciones de derechos humanos han advertido que este tipo de acusaciones forman parte del discurso oficial iraní para desacreditar las protestas, mientras que gobiernos europeos sostienen que su preocupación se centra en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades federales e insisten en no reprimir a la sociedad iraní, quienes exigen mejorar la economía nacional.

