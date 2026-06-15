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Nuevo León

Crea artista regio réplica de la Copa en la Independencia

Adrián Valero elaboró en apenas semana y media una réplica de 2.5 metros de altura del trofeo mundialista, utilizando unicel y técnicas de escultura artesanal

  • 15
  • Junio
    2026

La colonia Independencia ya tiene su propia Copa del Mundo.

No llegó escoltada por futbolistas campeones ni recorrió estadios repletos, pero sí es una pieza que atrae miradas por sus dimensiones.

La réplica del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA fue creada por el escultor Adrián Valero, un artista regiomontano que aceptó un desafío a contrarreloj: construirla en apenas una semana y media.

"Lo más difícil fue hacer la esfera y que concuerde con los brazos y los parámetros. Muy difícil el diseño”, indicó Valero.

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Mide aproximadamente dos metros y medio de altura y pesa 60 kilos; fue elaborada principalmente con bloques gigantes de unicel que fueron moldeados.

Después del tallado, aplicó un recubrimiento especial para endurecer la estructura y posteriormente la pintó para conseguir el acabado dorado.

Algunos errores obligaron a realizar ajustes durante la fabricación.

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La rodilla la tuve, porque esto me lo volé, me lo pasé, por ir a las carreras, pero sí está difícil, pero se compuso y arriba también el espesor de aquí me pasé; este está bien, pero allá arriba está así y no me gustó.

Adrián Valero se califica como un escultor autodidacta. Su casa es también su negocio y su taller, en la calle Lago de Chapala.

Dice: "Hay imposibles".

"Obras sobre pedido, cualquier diseño, cualquier medida. ¿Todo es posible? Todo es posible echándole ganas y no rendirse”.

“Lo veo como un trabajo, pues es que es un trabajo, pues, pero lo veo así y la única satisfacción es cuando la gente, o el cliente, le da mucho gusto; eso es lo único que me da mucha satisfacción”.

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Mientras ya prepara la réplica del Cristo Redentor de Río de Janeiro que, promete, alcanzará los cuatro metros de altura.


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