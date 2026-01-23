Podcast
Whats_App_Image_2026_01_23_at_3_12_04_PM_1_ff3de953d9
Tamaulipas

Operativo militar por presunto explosivo crea tensión en Reynosa

Debido al riesgo potencial, las autoridades acordonaron más de 200 metros a la redonda y mantuvieron cerrada la circulación durante casi dos horas

  • 23
  • Enero
    2026

Momentos de tensión y miedo se vivieron la mañana de este viernes en el bulevar Hidalgo y Praxedis Balboa, frente al Hospital General de Zona del Seguro Social, en Reynosa, luego de que automovilistas y peatones observaran la llegada de un fuerte operativo militar tras el reporte de un presunto artefacto explosivo colocado en los tubos de protección de un poste, cerca de una parada de transporte público.

María del Refugio, una de las personas que transitaban por el lugar, relató la angustia que le provocó la situación al verse obligada a detener su camino hacia el hospital.

“Me queda un ‘cecido’ muy feo, vengo caminando desde allá y voy al Seguro y no hay paso y me voy a tener que regresar. Hay que tener mucho cuidado, oiga, sí da miedo, cómo no”, expresó.

Otro testigo, identificado como José, también manifestó su preocupación al observar el despliegue de fuerzas de seguridad.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 3.12.04 PM.jpeg

“Estamos con algo de riesgo y es mejor esperar, al parecer es un artefacto explosivo, da miedo, cómo no, imagínese”, comentó.

Ante la alerta, comenzaron a arribar al lugar elementos de diversas corporaciones, incluyendo cuerpos de bomberos, ambulancias y policías de los tres órdenes de gobierno, lo que generó inquietud entre quienes transitaban por la zona y entre pacientes del IMSS que se dirigían a sus consultas médicas.

Debido al riesgo potencial, las autoridades acordonaron más de 200 metros a la redonda y mantuvieron cerrada la circulación durante casi dos horas, mientras se realizaban las maniobras necesarias para descartar cualquier peligro, afectando el acceso al hospital y la movilidad en uno de los bulevares más transitados de la ciudad.

Entre los afectados se encontraba Mario Perales, quien se dirigía al Seguro Social para surtir su receta médica y tuvo que modificar su trayecto.

“Voy apenas al Seguro Social a surtir mi receta médica y me traen la pecera por todo aquello, que vengo caminando desde el bulevar Morelos. Da miedo, claro que sí. Me dice la gasolinera que por la otra cuchillito hay pasada y voy para allá y me retorno al Seguro”, narró.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 3.12.03 PM.jpeg

Minutos después, hizo su arribo el grupo especial antibombas de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo personal especializado asumió el control de la situación y evaluó el objeto sospechoso colocado en la estructura metálica del poste.

Posteriormente, un militar experto en desactivación de explosivos puso bajo resguardo el presunto artefacto y lo subió a una unidad especial para su traslado y análisis, con el objetivo de determinar su naturaleza y si representaba un riesgo real para la población.

Durante la contingencia, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas emitió un comunicado en el que advirtió sobre el operativo en curso y señaló que el artefacto podría tratarse de una cámara de video instalada de forma irregular, aunque hasta el momento ninguna autoridad ha emitido una versión oficial definitiva sobre el hallazgo.



