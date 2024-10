Crisis de baches en urbe regia se agrava en límites municipales

“Bachelandía”, es decir, la urbe regia, ya tiene un 120% más de baches que los reportados el año pasado, y el principal problema se recrudece en las calles y avenidas que comparten dos o más municipios, donde los alcaldes se pasan la pelota para implementar reparaciones.

De acuerdo con datos del Centro de Integración Ciudadana (CIC), se estima que al menos el 35% de todos los baches que reporta la comunidad corresponden a límites municipales. Es decir, de los 3,675 casos reportados este año, 1,286 corresponden a calles y avenidas que pertenecen a dos o más municipios o que se localizan en la zona limítrofe.

Como el caso de vialidades como Miguel Alemán, que cruza tres municipios: Guadalupe, San Nicolás y Apodaca.

Así como la avenida Los Ángeles, una vialidad que marca la división territorial entre Monterrey y San Nicolás, además de la avenida López Mateos, que también marca el límite entre los municipios antes mencionados.

A la problemática de las vialidades compartidas se suman las calles y avenidas que finalizan y comienzan en otro municipio, por ejemplo, la avenida Díaz Ordaz y Aarón Sáenz en los límites de Monterrey y San Pedro.

Falta de señalamientos, mantenimiento, vigilancia y atención son algunas de las características que describen las fronteras municipales en el área metropolitana.

Aunque en repetidas ocasiones se ha visto a los nuevos munícipes entablando una relación cercana, lo contrario ocurre con la infraestructura que se ubica bajo el control de dos ayuntamientos.

Un ejemplo claro es la avenida Ruiz Cortines, la cual presenta un abandono que, si bien no es reciente, las administraciones municipales pasan y el problema continúa sin solución.

Siendo una vía que divide Guadalupe de Apodaca, esta sigue presentando grandes baches, falta de pintura y hasta letreros pintados o doblados.

Y su evidente falta de presencia de un oficial de tránsito que ayude a poner orden en el flujo vial que hay en este entronque con la autopista al Aeropuerto.

Vecinos y analistas políticos apuntan a que el punto medular del problema es la falta de políticas públicas o de voluntad política que incentiven a los alcaldes a lograr acuerdos con sus homólogos vecinos para implementar soluciones integrales.

En un recorrido realizado por el equipo de El Horizonte, se pudo constatar cómo habitantes, transeúntes y automovilistas que a diario tienen que pasar por estas vialidades enfrentan el problema.

El común denominador entre los comités vecinales que han buscado soluciones es no encontrar una respuesta simultáneamente favorable entre dos o más alcaldías responsables de la problemática.

Al respecto, la investigadora de Ciencias Sociales, Marisol Luna, reveló en su investigación académica ‘Conflictos por límites territoriales intermunicipales’ que Nuevo León es una de las entidades del país en la que esta problemática es notoria en su zona urbana.

“Dichas confrontaciones se han suscitado en diversos puntos de nuestra República y solo por citar algunos, así como entre Puebla vs. San Andrés Cholula, también en Nuevo León, los municipios de Monterrey vs. Guadalupe; Santiago Vs. Monterrey; Escobedo Vs. Monterrey”, remarcó.

