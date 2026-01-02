Podcast
Nuevo León

Regiomontanos cumplen con pago de refrendo y tenencia

El Instituto de Control Vehicular informó que todas sus delegaciones permanecerán abiertas para la recepción de pagos y trámites de lunes a viernes

Con el objetivo de iniciar el año sin adeudos, cientos de regiomontanos acudieron este viernes 2 de enero a realizar el pago del refrendo y la tenencia vehicular en el estado de Nuevo León, lo que generó largas filas en diversos puntos de atención, principalmente en el Pabellón Ciudadano.

Desde temprana hora, ciudadanos se dieron cita para cumplir con distintos trámites, entre los que destacaron el refrendo vehicular, la renovación de licencias de conducir y el pago del impuesto predial, como parte de las obligaciones fiscales correspondientes al inicio del 2026.

El Instituto de Control Vehicular de Nuevo León informó que todas sus delegaciones permanecerán abiertas para la recepción de pagos y trámites en un horario de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, así como los sábados de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, aunque este último horario aplica únicamente en las sedes del Pabellón Ciudadano y Plazas Oulet.

Entre los servicios disponibles se encuentran el pago del refrendo vehicular, la renovación de licencias de conducir vigentes, el preregistro de vehículos por año, así como la expedición de certificaciones y comprobantes de pago.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía hacer uso de los servicios en línea que ofrece el Instituto de Control Vehicular, a fin de evitar filas y contratiempos durante este mes de enero, cuando se registra una alta afluencia de contribuyentes.

