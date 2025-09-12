Da Monterrey la medalla Diego de Montemayor a Fernando Canales

El Ayuntamiento de Monterrey, encabezado por el alcalde priista, Adrián de la Garza Santos, otorgó hoy al exgobernador panista, Fernando Canales Clariond la medalla al Mérito “Diego de Montemayor”, edición 2025, por entre otros motivos, haber sido en artífice de la primera alternancia política del estado.

“Así como Diego de Montemayor fundó esta ciudad con visión y determinación, Fernando Canales Clariond encabezó la primera alternancia política en Nuevo León, abriendo una nueva etapa en la vida pública del estado. “Ambos representan la convicción de que no hay destino prefijado cuando existen carácter, voluntad y coraje”, señaló el edil.

A la ceremonia asistieron la diputada federal del PAN, Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón; el ex gobernador de Guanajuato Carlos Medina Plascencia, el ex presidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, y el ex gobernador de Nuevo León Benjamín Clariond Reyes-Retana.

Esta es la presea más relevante que entrega el municipio, en reconocimiento a trayectorias y contribuciones de ciertas personas al desarrollo económico y político de Nuevo León.

Junto a ellos estuvieron figuras priistas como el Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, el priista, César Garza Villarreal.

Durante su mensaje, Canales Clariond exhortó a los presentes a redoblar esfuerzos frente a los retos actuales del país, evocando a figuras históricas de la región —Santiago Vidaurri, Bernardo Reyes y Eugenio Garza Sada— como ejemplos de responsabilidad social y compromiso con el desarrollo económico.

“Estos líderes nos enseñan que el trabajo no es solo un medio para ganar un salario, sino una forma de realizarnos como seres humanos con creatividad y visión. “Es fundamental ser críticos y cooperadores, combinar humildad y orgullo, y no temer enfrentar los desafíos”, enfatizó.

La entrega se da en el marco del 439 aniversario de la fundación de la ciudad que es el próximo 20 de septiembre y ocurrió en sesión solemne de cabildo celebrada en el centro de convenciones del Pabellón M.

De la Garza dijo que Canales Clariond es un empresario y político emblemático, caracterizado por su visión emprendedora, espíritu crítico y capacidad de conciliación, atributos que reflejan su influencia en la esfera pública y privada del estado.

La Medalla al Mérito Diego de Montemayor, que este año cumple su 43ª edición, distingue a ciudadanos que sobresalen en beneficio de los regiomontanos, ya sea por su labor voluntaria o por desempeño en cargos públicos, reflejando altos estándares de responsabilidad social.

Trayectoria empresarial y política

Canales Clariond fue gobernador de Nuevo León de 1997-2002; es abogado con maestría en administración de empresas y especializaciones internacionales, inició su carrera empresarial presidiendo el Consejo de Administración de Grupo IMSA, así como de las corporaciones Finestra y Seawater Inc.

También fue diputado federal, y se desempeñó como Secretario de Economía y posteriormente de Energía del gobierno federal en el sexenio del exgobernador panista, Vicente Fox.

