Urbe regia rozará los 40 °C; PCNL da recomendaciones

Ante este escenario de altas temperaturas, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para evitar que la ciudadanía sufra el llamado golpe de calor

El "team calor" se anotará un triunfo este jueves en la Zona Metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con el pronóstico extendido de Protección Civil Nuevo León, este jueves la entidad vivirá una jornada intensamente calurosa en la que el termómetro rozará los 39 °C como temperatura máxima, con una mínima de 23 °C.

Sin embargo, el panorama a nivel federal es aún más severo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió que el norte de México enfrenta una fuerte ola de calor, y en el caso específico de Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, las temperaturas podrían oscilar también entre los 40 °C y los 45 °C.

Afortunadamente para quienes prefieren el clima fresco, el calor extremo dará una tregua pronto: la dependencia informó que en el pronóstico extendido para la entidad este viernes, sábado y domingo se mantiene un pronóstico con probabilidad de lluvia en la región.

Estas son algunas recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante este escenario de altas temperaturas, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la población, exhortando a extremar precauciones especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa.

Hidratación constante: Tomar agua de manera regular, incluso si no se siente sed.

Vestimenta: Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros. Se sugiere el uso de gorras, sombreros, sombrillas y protector solar.

Evitar actividad física: Suspender entrenamientos o actividades intensas al aire libre durante las horas pico de calor.

Alimentación: Consumir alimentos frescos, frutas y verduras; evitar comidas pesadas, calientes, así como bebidas alcohólicas o con exceso de cafeína que aceleren la deshidratación.

Atención prioritaria: Las autoridades enfatizan mantener bajo resguardo a niños, adultos mayores y mascotas. En ninguna circunstancia se debe dejar a personas o animales dentro de vehículos cerrados, ya que el interior puede alcanzar temperaturas mortales en pocos minutos.

Estos son los síntomas de alarma ante un posible 'golpe de calor'

La exposición prolongada a estas temperaturas puede derivar en un golpe de calor.

Autoridades piden a la ciudadanía estar atenta a los siguientes síntomas para buscar atención médica inmediata: