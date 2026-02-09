Podcast
Nuevo León

Dan último adiós a Brithany Nahomi, menor asesinada en Monterrey

Entre mariachi y emotivas muestras de cariño, familiares y amigos honraron a Brithany Nahomi en su último adiós. La joven fue recordada como una persona alegre

  • 09
  • Febrero
    2026

Entre mariachi, porras y los sentimientos a flor de piel, familiares y amigos dieron el último adiós a la joven Brithany Nahomi.

Velada en unas capillas de la colonia CROC -donde vivía y creció-, la menor fue recordada como una persona alegre y leal.

Sus seres queridos incluso portaban una playera blanca con una fotografía de su amada “Tali”, como la apodaban de cariño.

“Vuela muy alto, mi negra bella, siempre te vamos a recordar, princesa, como esa niña alegre y ocurrente que eras”, compartieron sus amistades en redes sociales.

Fue el domingo cuando comenzaron los servicios funerarios, para posteriormente el lunes trasladar el cuerpo de la joven hasta un panteón en Monterrey.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 3.06.48 PM (1).jpeg

“Amor eterno” sonaba interpretada por mariachis durante la despedida de Brithany Nahomi, mientras los deudos cantaban abrazados frente al féretro. 

A la par, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó públicamente que el cuerpo encontrado el jueves corresponde a la menor.

Una vez concluida la autopsia, se determinó que murió a causa de un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Como principal sospechoso se tiene a otro menor de edad, identificado como José, quien se encuentra a disposición de la autoridad.

Brithany, de apenas 15 años de edad, desapareció el pasado 26 de enero tras presuntamente salir a dejar una chamarra a casa de su novio.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 3.10.22 PM.jpeg

Desde entonces estuvo desaparecida, y su cuerpo fue localizado hasta el 5 de febrero en un terreno baldío de la colonia Barrio Industrial, a 400 metros de la vivienda del presunto asesino.


Comentarios

