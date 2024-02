De ganar, Mauricio creará grupo policíaco de reacción inmediata

De ganar la alcaldía de San Pedro en las siguientes elecciones, Mauricio Fernández, creará un grupo policíaco de reacción inmediata que tendrá elementos de “élite”, pues le han hecho esta recomendación.

En entrevista con el periodista, Luis Padua, Fernández Garza sostuvo que no se puede continuar con la política de seguridad de Miguel Treviño pues San Pedro se convertiría en un “desastre”.

“Hay gente que le entiende al tema de seguridad, que obviamente el municipio siento que no le entiende, que me han propuesto y me dicen ‘considera hacer un grupo de reacción, pero integrado de gente sobresaliente de la parte federal o los soldados, la parte de Fuerza Civil.

“Buscar gente seleccionada y hacer un grupo, pero que esté trabajando en comunicación y en cercanía, tanto con las fuerzas municipales, estatales y federales, que ahorita no tiene ni idea de lo que está pasando”, dijo Fernández.

El empresario sampetrino aseguró que ya se perdió el respeto a la institución de seguridad de San Pedro, lo que dijo que demuestra que el sistema no les funcionó y hoy se están dando las consecuencias.

Esto dijo, no lo está viendo la precandidata independiente a la alcaldía sampetrina, Vivianne Clariond.

“La gente tiene que pensar seriamente, porque este no es un juego, si quieren seguir el modelo actual que es lo que la candidata propone, nada más vean los resultados, ya vamos en el doceavo lugar, yo lo deje en el primero y yo lo hice primero, el que lo mando al doceavo fue la actual administración.

“Si las cosas siguen como van y ahorita ya están matando a gente en un restaurante en un domingo, un día familiar, en un lugar público, pues imagínate para dónde vamos”, agregó.

El tres veces exalcalde dijo que parte del origen de la actual inseguridad en el municipio es que las cámaras de seguridad no están conectadas a una red, por lo cual ni el alcalde ni su equipo sabe lo que ocurre en las calles.

“Todas las grabaciones se mandan el C5, no sirve para nada el C4, ni toda la infraestructura que hicimos, pues lo que pasó ayer no se aprehende a nadie, nadie sabe qué pasó”, dijo Fernández.

Eso es lo terrible de haberle faltado ahora así el respeto a la institución, es muy preocupante el incidente porque no es nada más que mataron a alguien, en esas circunstancias es algo que nunca había pasado en la historia de San Pedro.

Con información de Luis Padua.

