Decide Poder Legislativo no sancionar a Arturo Salinas

“Y más allá, porque el asunto ya se fue también a Cámara de Diputados, desde allá se está solicitando un juicio político contra Arturo Salinas, también por un grupo de ciudadanos que como aquí no se movió nada pues están moviéndole y no nos vamos a olvidar del caso, no vamos a permitir que este asunto se quede impune”, dijo el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona.