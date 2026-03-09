Podcast
Reporte Ciudadano
Nacional

Decomisan dos toneladas de cocaína en costas de Guerrero

Omar García Harfuch dio a conocer que con este aseguramiento, son 60 toneladas incautadas en mares mexicanos durante la presente administración

  • 09
  • Marzo
    2026

Autoridades federales aseguraron alrededor de dos toneladas de presunta cocaína cerca de las costas de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, en el operativo marítimo encabezado por la Armada de México y la Guardia Costera, se lograron decomisar 80 bultos de esta supuesta droga.

Esta incautación se realizó a más de 200 millas náuticas al suroeste de las costas de Acapulco. Al proceder con la revisión, se encontraron dichos bultos.

En este despliegue se contó con la coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Estos bultos serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente.

García Harfuch destaca decomiso de 60 toneladas de droga en presente administración

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dio a conocer que con este aseguramiento, suman 60 toneladas incautadas en mares mexicanos durante la presente administración. 

Aseguran más de 500 kilos de presunto cristal en Sonora

Autoridades federales aseguraron más de 500 kilogramos de presunto cristal y a tres personas durante un operativo desplegado en CucapahSonora.

El gobernador Alfonso Durazo compartió en redes sociales que en dicho despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, lo que derivó este aseguramiento.

Aquí te presentamos la nota completa: Aseguran más de 500 kilos de presunto cristal en Sonora

 

 


