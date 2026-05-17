Definirán el miércoles vinculación de detenidos de Tamayo Capital

Será el miércoles cuando se defina si los tres detenidos por el presunto fraude de Tamayo Capital, -entre ellos el dueño de la compañía, Alejandro “N”- quedarán vinculados a proceso.

Tras sus capturas trascendidas durante el fin de semana, los sospechosos deberán esperar en un penal estatal la audiencia donde se resolverá la vinculación.

De acuerdo con las denuncias e investigaciones iniciales, los tres habrían defraudado por $500 millones de pesos a aproximadamente 60 inversionistas.

La empresa se ostentaba como una inmobiliaria que ofrecía diversos esquemas de inversión, sin embargo las víctimas acusan incumplimientos contractuales y omisiones en la entrega de rendimientos.

En marzo la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cateó las oficinas de la compañía en San Pedro Garza García.

Posteriormente, este jueves, las autoridades del estado de Querétaro detuvieron al dueño, Alejandro Tamayo, quien era ya buscado y tenía una orden de aprehensión por el delito de fraude derivada de las pesquisas.

Ya el sábado la Fiscalía reveló que también se logró el arresto de dos presuntos cómplices: Mario de 39 años, y Dimarys de 35.

Sin precisar el nivel de involucramiento o la naturaleza de su participación en las operaciones, se dijo que son indagados también por fraude.

“Los y la investigada participaron a través de la Inmobiliaria Tamayo Capital, en hechos que encuadran presuntamente en el mencionado delito, en perjuicio de inversionistas que le depositaron diferentes montos”, informó la Fiscalía.

Los tres fueron imputados durante el fin de semana, pero su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica.

Así, el juez fijó como fecha el 20 de mayo para reanudar la audiencia y determinar la vinculación a proceso.

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