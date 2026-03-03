Definirán futuro de cuatro capos en cortes de EUA

Marzo les pone fecha a cuatro historias que durante años se contaron como si fueran intocables. Son citas en corte federal. Un asiento frente al estrado. Un expediente que ya no se discute en México, sino en Estados Unidos.

Rafael Caro Quintero, Abigael González Valencia “El Cuini”, Servando Gómez Martínez “La Tuta” y José de Jesús Méndez Vargas “El Chango” Méndez tendrán audiencias en éste mes. Washington y Nueva York serán el escenario donde se definan negociaciones, acuerdos de culpabilidad, avance de pruebas y el rumbo de procesos que pueden terminar en condenas que los borren del tablero para siempre.

12 de marzo de 2026: Abigael González Valencia 'El Cuini'

A las 09:30 de la mañana, Abigael González Valencia comparecerá en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington D C. La audiencia estará a cargo de la jueza Beryl A Howell, una juzgadora con experiencia en casos de alto perfil contra el CJNG y que previamente dictó sentencia contra Rubén Oseguera González “El Menchito”.

El expediente llega a esa fecha cargado de volumen y presión. La fiscalía estadounidense ha desplegado más de 76 mil documentos probatorios, un arsenal que sostiene que González Valencia fue el cerebro detrás de la estructura económica que alimentó al CJNG. El caso se mueve en una fase determinante, con la defensa buscando negociar un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio que podría culminar en cadena perpetua.

Los cargos federales que enfrenta lo ubican como pieza central de una red criminal transnacional. Se le señala por crimen organizado bajo la figura de empresa criminal continua, por conspiración para la distribución de cantidades masivas de cocaína y metanfetaminas hacia mercados en Estados Unidos, Europa y Asia, y por posesión y utilización de armamento de alto poder, incluyendo ametralladoras, para facilitar las actividades de narcotráfico.

El peso de la evidencia descrita es amplio y técnico. Hay intercepciones de BlackBerry con miles de mensajes obtenidos mediante intervención de servidores, registros financieros que apuntan a la creación y uso de empresas fachada para lavado de dinero a escala global, además de vigilancia y testimonios con seguimientos en Colombia, México y Guatemala, así como declaraciones de testigos protegidos y agentes federales de la DEA. El caso también incorpora pruebas cruzadas utilizadas en procesos anteriores que lo vinculan directamente con la jerarquía delictiva de su familia.

Su captura en México marcó el inicio de una larga batalla legal. Fue detenido en abril de 2015 en un restaurante exclusivo de Puerto Vallarta, en una escena que retrató su perfil cosmopolita, lejos del estereotipo del capo de la sierra. De acuerdo con el perfil trazado, solía viajar con frecuencia a España, Brasil y Argentina, no solo para gestionar rutas de envío, sino para establecer alianzas con grupos criminales europeos y empujar el alcance del CJNG a una escala global.

La biografía que lo acompaña lo coloca como heredero de un linaje criminal que se remonta a la década de los 80 con el Cártel del Milenio. Como el mayor de 18 hermanos González Valencia, transformó un negocio familiar en una corporación transnacional. El apodo de la organización, “Los Cuinis”, hace referencia a una pequeña ardilla de la región de Aguililla, un nombre que terminó designando a la organización criminal más rica del mundo, según estimaciones atribuidas a la DEA en 2015.

También pesa el vínculo familiar que lo conecta con la cúspide del CJNG. González Valencia es cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes porque “El Mencho” estaba casado con su hermana Rosalinda González Valencia.

Fue extraditado desde México el 13 de agosto de 2025. Su audiencia del 12 de marzo se plantea como el punto de quiebre. Ahí se perfila si decide colaborar formalmente con la justicia estadounidense o si el caso se encamina a un juicio oral de dimensiones históricas.

17 de marzo de 2026: Servando Gómez Martínez 'La Tuta'

Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta” o “El Profe”, llegará a su próxima cita judicial el 17 de marzo de 2026. Su proceso está en manos del juez federal John G. Koeltl y su reclusión ocurre en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, una prisión federal de máxima seguridad.

Fue extraditado por el gobierno de México en agosto de 2025, específicamente el 12 de agosto de 2025, y enfrenta cargos por conspiración para importar y distribuir toneladas de cocaína y metanfetamina en territorio estadounidense.

El expediente está en una fase decisiva de negociaciones. Su defensa, encabezada por el abogado Thomas Ambrosio, mantiene pláticas con la fiscalía de Estados Unidos con el objetivo de alcanzar un acuerdo de culpabilidad. Si no se concreta el arreglo y el caso llega a juicio, “La Tuta” podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión. Como parte de las condiciones de su extradición, el gobierno estadounidense garantizó que no buscará la pena de muerte.

Para dar margen a esas negociaciones, el juez Koeltl autorizó suspender temporalmente los plazos legales y postergó la comparecencia que originalmente estaba prevista para finales del año pasado. El 17 de marzo es la fecha en la que se definirá si el caso se resuelve por acuerdo o si avanza a la siguiente etapa procesal.

Su perfil rompe con el molde tradicional del capo. Antes de entrar al crimen en la década de los 2000, se graduó en 1985 de la Escuela Normal de Arteaga y ejerció como maestro rural, origen del apodo “El Profe”. Llegó a ser máximo líder de La Familia Michoacana y, posteriormente, de Los Caballeros Templarios.

Fue, además, una figura mediática. Utilizó redes sociales y medios de comunicación para difundir videos en los que justificaba sus actos criminales bajo un discurso seudoreligioso y de “protección” al pueblo. Esas grabaciones también fueron usadas para exhibir y chantajear a políticos, periodistas y empresarios con los que pactaba acuerdos ilícitos.

Las autoridades, sin embargo, lo perfilaron como un líder sumamente violento. Los expedientes oficiales señalan que ordenaba ejecuciones, secuestros y extorsiones sistemáticas en Michoacán y zonas aledañas.

Fue capturado la madrugada del 27 de febrero de 2015 en Morelia, Michoacán, tras un trabajo de inteligencia de fuerzas federales. La detención ocurrió sin efectuar un solo disparo. Tras su captura, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano y durante su tiempo recluido en México recibió sentencias que superaban los 50 años por delincuencia organizada y secuestro. Meses antes de su entrega a Estados Unidos, en abril de 2025, su defensa intentó promover amparos para frenar la extradición, pero los recursos fueron desechados por un juez federal.

19 de marzo de 2026: Rafael Caro Quintero

Aislado en Brooklyn, sin sentencia, con el caso Camarena como sombra permanente.

Rafael Caro Quintero tiene audiencia el 19 de marzo de 2026 ante el juez Frederic Block en la Corte del Distrito Este de Nueva York. La comparecencia marcará el rumbo de un proceso que busca cerrar uno de los capítulos más largos y violentos del narcotráfico transnacional.

Su estatus jurídico es el de un procesado en espera de juicio. Tras declararse no culpable en su comparecencia inicial, no tiene sentencia. Los cargos que enfrenta por liderar una empresa criminal continua, por tráfico masivo de drogas y por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena conllevan una pena mínima obligatoria de cadena perpetua. La fiscalía notificó formalmente a finales de 2025 que no solicitará la pena de muerte, en línea con las condiciones de su entrega desde México.

Actualmente está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión de máxima seguridad. En ese complejo, se afirma que convive bajo el mismo techo, aunque en regímenes de aislamiento distintos, con Ismael “El Mayo” Zambada y con el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, señalado como recientemente ingresado. El penal es descrito como uno de los más severos del sistema federal, un sitio que ha albergado a figuras como Genaro García Luna y que funciona como destino de objetivos prioritarios antes de enfrentar juicio.

Caro Quintero está bajo el régimen de Medidas Administrativas Especiales. Permanece en aislamiento casi total, en una celda de aproximadamente dos por dos metros durante 23 horas al día, con vigilancia por cámara las 24 horas. Con 73 años de edad, su defensa sostiene que el confinamiento y las condiciones impactan su salud, mientras las autoridades mantienen el protocolo por historial de fugas y peligrosidad.

Su llegada a Estados Unidos fue resultado de una operación masiva ejecutada el 27 de febrero de 2025, cuando México entregó un “paquete” de 29 capos de alto nivel, incluyendo al “Viceroy” y al “Z 40”. Fue el golpe final a una batalla legal que Caro Quintero sostuvo desde su última captura.

Su cronología judicial arranca con su primera gran caída en 1985. Tras el asesinato de Camarena, fue detenido el 4 de abril en Costa Rica y trasladado a México, donde recibió sentencia de 40 años. Décadas después, el 9 de agosto de 2013, tras 28 años preso, un tribunal de Jalisco le concedió un amparo y salió de madrugada por un error de jurisdicción. La Suprema Corte revirtió el fallo días después, pero ya había escapado y permaneció prófugo por casi nueve años. Durante ese periodo se le atribuye la fundación del Cártel de Caborca y su entrada a la lista de los diez más buscados del FBI con recompensa de 20 millones de dólares. Su libertad terminó con su recaptura en Choix el 15 de julio de 2022, localizado en San Simón, Sinaloa, y luego enviado al Altiplano hasta concretarse su extradición.

Su biografía lo coloca como “El Narco de Narcos”, del arado a la amapola. Nació el 24 de octubre de 1952 en Badiraguato, Sinaloa, hijo de campesinos, huérfano de padre a los 14 años. Comenzó con cultivos de maíz y frijol hasta descubrir que la marihuana era el “oro verde”. A finales de los años 70 se alió con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto” para fundar el Cártel de Guadalajara, la primera gran corporación del narcotráfico en México. Perfeccionó una semilla de mariguana y creó el Rancho Búfalo en Chihuahua, una ciudad agrícola de más de mil hectáreas, con riego y tecnología, donde empleaba a miles de trabajadores.

El perfil incluye excentricidad y lujos, con versiones de flota de aviones, autos bañados en oro y el episodio de haber ofrecido pagar la deuda externa de México a cambio de operar en paz. También se incorpora su relación con Sara Cristina Cosío Vidaurri, sobrina de un exgobernador de Jalisco. En 1985, cuando él tenía 32 años, ella tenía 17. La diferencia de edad y la minoría de edad llevaron a tipificar el caso como secuestro, pese a que ella sostuvo que su huida fue voluntaria.

Se refiere un episodio en un restaurante de Guadalajara donde, supuestamente, ordenó pagar todas las cuentas para desalojar el lugar y quedarse a solas con ella. Se menciona una carta escrita por Sara en Costa Rica donde afirmó no estar cautiva y estar enamorada. Y se remata que una llamada interceptada de Sara a su familia permitió localizarlos en 1985.

El punto de quiebre histórico permanece. El 7 de febrero de 1985, agentes del cártel secuestraron al agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, quien fue torturado en Guadalajara. Su muerte detonó la Operación Leyenda, descrita como la cacería humana más grande de Estados Unidos.

24 de marzo de 2026: José de Jesús Méndez Vargas 'El Chango' Méndez

El fundador de La Familia Michoacana frente al juez Jay Clayton.

El 24 de marzo de 2026 a las 10 30 de la mañana, José de Jesús Méndez Vargas comparecerá en audiencia de estatus ante el juez de distrito Jay Clayton en la Corte Federal de Manhattan. Fue extraditado por el Gobierno de México el 27 de febrero de 2025, dentro del bloque masivo de 29 capos, y actualmente se encuentra bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mientras la defensa y la fiscalía cierran la etapa de descubrimiento de pruebas.

La acusación formal radicada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York lo sitúa como líder máximo y estratega operativo de una empresa criminal continua. Los cargos que enfrenta abarcan conspiración internacional para la importación de narcóticos, conspiración para la distribución de metanfetamina, uso y posesión de armas de fuego en apoyo al narcotráfico y conspiración para el lavado de instrumentos monetarios.

El expediente se apoya en la doctrina de empresa criminal continua, que permite considerar cada envío, cada acto de violencia y cada transacción financiera como parte de una sola conspiración liderada por el imputado, elevando el escenario de cadena perpetua sin libertad condicional.

La fiscalía sostiene que entre 2006 y 2011 dirigió una red logística que introdujo masivamente cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, y que bajo su mando La Familia Michoacana fue responsable de una crisis de drogas sintéticas de aquella época, con laboratorios industriales en Tierra Caliente para producir metanfetamina de pureza inédita.

También se le atribuye supervisar la cadena de suministro que conectaba la producción en Michoacán con centros de distribución en Atlanta, Chicago y Dallas. El caso incorpora interceptaciones telefónicas y testimonios de cooperantes. La narrativa del expediente lo sitúa controlando el puerto de Lázaro Cárdenas para recibir precursores químicos provenientes de Asia, como efedrina y pseudoefedrina, con lo que consolidó un monopolio en la producción de “cristal”.

El componente de violencia forma parte del caso. Se señala el uso de armamento de grado militar, fusiles de asalto, granadas y lanzagranadas, para proteger cargamentos y librar guerras territoriales, primero contra Los Zetas y después contra ex aliados. En el eje financiero, se le acusa de diseñar mecanismos para repatriar millones de dólares mediante empresas fachada y transferencias hormiga, reinvertidos en compra de precursores y financiamiento de una red de corrupción local.

Su captura ocurrió el 21 de junio de 2011, producto de un operativo de inteligencia ejecutado en Aguascalientes por la entonces Policía Federal. Fue un cerco sin disparos. En ese momento se ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos. Su detención se presentó como el golpe definitivo a la estructura de mando de La Familia Michoacana, aunque después el grupo se fragmentó.

Su perfil se remonta a El Aguaje, Michoacán. Primero fue un delincuente local dedicado al robo de autos. Después se integró a “La Empresa”, brazo ejecutor del Cártel del Golfo y Los Zetas en Tierra Caliente bajo el mando de Carlos Rosales “El Tísico”. Su sello, según el propio expediente narrativo, fue la teología de la violencia. En 2006, tras romper con Los Zetas, fundó La Familia Michoacana junto a Nazario Moreno “El Chayo”. El grupo irrumpió con un acto que estremeció al país, cinco cabezas humanas arrojadas en una discoteca en Uruapan, acompañadas de un manifiesto donde decían erradicar a quienes vendían drogas a los jóvenes y proteger a las familias, imponiendo un Estado paralelo.

El declive vino con la presunta muerte de “El Chayo” en 2010 y la fractura interna. Sus subordinados, Servando Gómez “La Tuta” y Enrique Plancarte, lo acusaron de traición por intentar buscar una alianza con Los Zetas. De esa ruptura surgieron Los Caballeros Templarios, dejándolo sin base social y sin ejército, y facilitando su captura.

Comentarios