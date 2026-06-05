Deja NL legado mundialista con 550 canchas escolares de futbol

A menos de dos semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el estado de Nuevo León alcanzó la construcción de 550 canchas de futbol en planteles educativos, una cifra que supera ampliamente la meta inicial de 300 espacios deportivos.

El gobernador Samuel García destacó que este proyecto forma parte de la estrategia estatal "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", cuyo objetivo es que la máxima justa futbolística deje beneficios permanentes para las nuevas generaciones.

Nuevo León rebasa cifras de otros Mundiales

Durante la presentación del programa, el mandatario estatal comparó el alcance de esta iniciativa con proyectos similares desarrollados en otras Copas del Mundo.

“Cuando fue el Mundial de Qatar, el país completo construyó 100 canchas; cuando fue el Mundial de Brasil, Brasil completo 300 canchas. Y aquí, en Nuevo León, solitos, 550 canchas”, señaló Samuel García.

Las nuevas áreas deportivas están distribuidas en escuelas de los 51 municipios de la entidad y representan aproximadamente 34 hectáreas de infraestructura destinada a la práctica deportiva y la convivencia estudiantil.

Más de 650,000 estudiantes serán beneficiados

De acuerdo con información del Gobierno estatal, más de 650 mil niñas, niños y adolescentes tendrán acceso a estos espacios, diseñados para fomentar la actividad física, el trabajo en equipo y el desarrollo integral de los estudiantes.

La administración estatal busca aprovechar el entusiasmo generado por el Mundial 2026 para impulsar hábitos saludables entre la población escolar y fortalecer la infraestructura educativa de Nuevo León.

El Mundial 2026 dejará infraestructura permanente

Además de las canchas de futbol 7 con pasto sintético, el Gobierno estatal recordó que durante este año también contempla la construcción de 30 nuevas escuelas y cinco preparatorias públicas.

Como parte de esta estrategia, también se realizaron competencias como el Mundialito Escolar, torneo que reunió a miles de estudiantes de distintos municipios.

Con estas acciones, las autoridades estatales buscan que la Copa Mundial de la FIFA 2026 deje un legado que trascienda los estadios y permanezca en las comunidades educativas mediante infraestructura deportiva de uso permanente.

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