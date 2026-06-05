Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
04_INAUGURA_GOBERNADOR_CANCHA_550_PREVIO_AL_MUNDIAL_2026_b53ecc1c14
Nuevo León

Deja NL legado mundialista con 550 canchas escolares de futbol

El estado alcanzó la construcción de 550 canchas de futbol en planteles educativos, una cifra que supera ampliamente la meta inicial de 300 espacios deportivos

  • 05
  • Junio
    2026

A menos de dos semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el estado de Nuevo León alcanzó la construcción de 550 canchas de futbol en planteles educativos, una cifra que supera ampliamente la meta inicial de 300 espacios deportivos.

El gobernador Samuel García destacó que este proyecto forma parte de la estrategia estatal "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", cuyo objetivo es que la máxima justa futbolística deje beneficios permanentes para las nuevas generaciones.

02 INAUGURA GOBERNADOR CANCHA 550 PREVIO AL MUNDIAL 2026.jpeg

Nuevo León rebasa cifras de otros Mundiales

Durante la presentación del programa, el mandatario estatal comparó el alcance de esta iniciativa con proyectos similares desarrollados en otras Copas del Mundo.

“Cuando fue el Mundial de Qatar, el país completo construyó 100 canchas; cuando fue el Mundial de Brasil, Brasil completo 300 canchas. Y aquí, en Nuevo León, solitos, 550 canchas”, señaló Samuel García.

07 INAUGURA GOBERNADOR CANCHA 550 PREVIO AL MUNDIAL 2026.jpeg

Las nuevas áreas deportivas están distribuidas en escuelas de los 51 municipios de la entidad y representan aproximadamente 34 hectáreas de infraestructura destinada a la práctica deportiva y la convivencia estudiantil.

Más de 650,000 estudiantes serán beneficiados

De acuerdo con información del Gobierno estatal, más de 650 mil niñas, niños y adolescentes tendrán acceso a estos espacios, diseñados para fomentar la actividad física, el trabajo en equipo y el desarrollo integral de los estudiantes.

05 INAUGURA GOBERNADOR CANCHA 550 PREVIO AL MUNDIAL 2026.jpeg

La administración estatal busca aprovechar el entusiasmo generado por el Mundial 2026 para impulsar hábitos saludables entre la población escolar y fortalecer la infraestructura educativa de Nuevo León.

El Mundial 2026 dejará infraestructura permanente

Además de las canchas de futbol 7 con pasto sintético, el Gobierno estatal recordó que durante este año también contempla la construcción de 30 nuevas escuelas y cinco preparatorias públicas.

Como parte de esta estrategia, también se realizaron competencias como el Mundialito Escolar, torneo que reunió a miles de estudiantes de distintos municipios.

08 INAUGURA GOBERNADOR CANCHA 550 PREVIO AL MUNDIAL 2026.jpeg

Con estas acciones, las autoridades estatales buscan que la Copa Mundial de la FIFA 2026 deje un legado que trascienda los estadios y permanezca en las comunidades educativas mediante infraestructura deportiva de uso permanente.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_4445_f434058d96
Muere motociclista tras choque con camión urbano en Escobedo
CFE_47626f52dd
CFE suspenderá el servicio de luz en estas colonias de Monterrey
rgteshw_f8772da9a1
Estrena Fuerza Civil autos exóticos como patrullas de exhibición
publicidad

Últimas Noticias

AP_26156772908810_b5fe602e0a
Trump confirma asistencia al 3er juego de las Finales de la NBA
4cc27a18_9729_43be_8af3_283edf8535c1_82c3399511
Banco de Alimentos atiende ya a más de 43 mil personas
IMG_4445_f434058d96
Muere motociclista tras choque con camión urbano en Escobedo
publicidad

Más Vistas

nl_razer_c4b1fb06f6
Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_15_f0546147f5
México juega vs Serbia en su último examen antes del Mundial 2026
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
publicidad
×