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Finanzas

Dejará Día del Maestro en NL derrama de $230 millones de pesos

Los negocios como papelerías, tiendas de regalos, restaurantes y servicios de entrega a domicilio registrarán mayor actividad

  • 14
  • Mayo
    2026

Con motivo de la celebración del Día del Maestro, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey estima una derrama económica de $230 millones de pesos en Nuevo León, considerando el consumo asociado con esta fecha.

De acuerdo con estimaciones del organismo, los giros con mayor dinamismo durante esta fecha son restaurantes, cafeterías, pastelerías, florerías, tiendas de regalos, papelerías, artículos personales, ropa, accesorios, servicios de entrega a domicilio y establecimientos dedicados a experiencias de convivencia.

La derrama económica proyectada contempla la adquisición de obsequios, así como el gasto en desayunos, comidas, eventos escolares, celebraciones familiares y consumo complementario relacionado con la conmemoración, lo que genera un impacto positivo en nuestros sectores.

“El Día del Maestro es una oportunidad para reconocer la valiosa labor de quienes contribuyen a la formación educativa, social y profesional de la población. “Además de su relevancia social, esta fecha impulsa la actividad económica en el comercio y los servicios locales”, señaló Jaime Herra Casso, presidente de Canaco Monterrey.

Se hizo un llamado a la ciudadanía a realizar sus compras en negocios formales, comparar precios, consumir local, a fin de que esta celebración contribuya al fortalecimiento económico de la entidad.

“Reconocemos la labor de las maestras y maestros, y reiteramos la importancia de seguir impulsando condiciones que fortalezcan la educación y el desarrollo económico de Nuevo León”, indicó.

 


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