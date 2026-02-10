Mundial 2030 dejará €5,000 millones a cada país sede

El Mundial de Fútbol de 2030, que se celebrará en España, Marruecos y Portugal, generará alrededor de €5,000 millones de euros para cada país y detonará inversiones en infraestructura, turismo e innovación, afirmó Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Durante un foro empresarial celebrado en Salé, Marruecos, el líder patronal sostuvo que el torneo será una plataforma clave para atraer capital privado y fortalecer la cooperación económica entre las tres naciones.

Un proyecto de integración regional

Garamendi destacó que la organización conjunta abre la puerta a alianzas estratégicas de largo plazo.

“Es una gran oportunidad de colaboración entre los tres países”, subrayó ante empresarios de Europa y África.

En la misma línea, el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, resaltó la complementariedad histórica entre las sedes y la necesidad de involucrar tanto a grandes compañías como a pequeñas y medianas empresas.

“Compartimos una trayectoria común que permite construir el futuro con garantías”, afirmó.

Infraestructura y logística, los grandes retos

Lekjaa recordó que Marruecos utilizará la experiencia adquirida en la reciente Copa Africana de Naciones para preparar el torneo mundialista y destacó el carácter inédito del certamen, que se disputará por primera vez en dos continentes.

El dirigente advirtió que la movilidad y la coordinación serán claves:

“Son 101 partidos en poco tiempo. Un equipo podría jugar en Madrid, luego en Marrakech y después en Lisboa”, explicó.

Además, subrayó que el evento será seguido por unos 5,000 millones de espectadores en todo el mundo.

Marruecos acelera su modernización

Por su parte, Chakib Alj, presidente de la Confederación General de Empresas de Marruecos, aseguró que el Mundial funcionará como palanca de crecimiento y cohesión social.

Recordó cómo España transformó su infraestructura tras el Mundial de 1982 y los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, y adelantó que Marruecos prevé duplicar la capacidad de seis aeropuertos, ampliar su red carretera en 30% y poner en marcha la línea de alta velocidad entre Kenitra y Marrakech antes de 2030.

El dirigente empresarial concluyó que el torneo no sólo será un escaparate deportivo, sino un acelerador económico para toda la región.

