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Deportes

El podio se llena de atletas de Tigres de la UANL

La delegación universitaria alcanzó 122 preseas en los Campeonatos ANUIES 2026, consolidando su dominio en varias disciplinas rumbo al título nacional

  • 01
  • Mayo
    2026

En el segundo día de competencia del atletismo, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) volvieron a atacar el medallero y obtuvieron 13 medallas: siete de oro, tres de plata y tres de bronce.

Entre las pruebas de pista y campo que se desarrollan en Toluca, Estado de México, se destaca el primer, segundo y tercer lugar en el podio del lanzamiento de jabalina varonil.

Diego Barbosa Hernández, alumno de la Facultad de Ingeniería Civil, se llevó el tercer lugar; el segundo fue para Edson Matus Castillo, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica; y el primer lugar para José Junior Flores Ríos, de la Facultad de Medicina, quien lanzó en su último intento de 70.82 para adjudicarse la medalla de oro.

Mientras que, en la rama femenil, la estudiante de la Facultad de Organización Deportiva, Ana Victoria Galindo Lara, obtuvo la medalla de oro.

La delegación de la UANL también se colgó la presea áurea en los relevos mixtos 4X400 con Edwin Zambrano, Mayrán Cruz, Miguel Valadez y Alisson Martínez.

Paola Rojas se subió al podio de primer lugar en salto triple femenil, igual que el decatleta Julio Alberto Jaramillo, de la Facultad de Organización Deportiva.

Las otras dos medallas de oro se conquistaron en las pruebas de 400 metros femenil y en 110 metros con vallas con Ángel López, quien se coronó campeón en las Competencias Nacionales Universitarias ANUIES 2026.

Las pruebas de atletismo se llevan a cabo en el Estadio Alberto “Chivo” Córdova, de la capital mexiquense. El tercero y último día de competencias se llevará a cabo hoy viernes.

Ya son 122 medallas

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León siguen su camino en la conquista del vigésimo título nacional universitario y el primero en los Campeonatos Nacionales ANUIES, al superar el centenar de medallas en este evento que arrancó en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Hasta la culminación de la disciplina de atletismo del jueves 30 de mayo, la UANL suma 122 medallas: 46 de oro, 37 de plata y 39 de bronce, para refrendar el gran momento que viven los Tigres en el deporte nacional.

La delegación de la UANL ha encontrado en natación, atletismo, esgrima y kickboxing a sus principales bastiones en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, concentrando la mayor parte del medallero hasta el momento.

La natación lidera con 29 preseas, mostrando una notable regularidad en pruebas individuales y de relevo; seguida por el atletismo, que con 26 medallas ha destacado por su dominio en pruebas de pista y campo.

Por su parte, la esgrima suma 17 metales, consolidándose como una disciplina estratégica en el medallero felino, mientras que el kickboxing aporta 15 preseas, reflejo del crecimiento competitivo de la UANL en deportes de combate. 


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