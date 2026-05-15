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Tamaulipas

Protestan por apertura de canal de aguas negras entre municipios

Habitantes de Villahermosa denuncian que trabajos trasladan problemas de drenaje a su zona, donde sufren inundaciones severas

  • 15
  • Mayo
    2026

Un fuerte conflicto vecinal se generó en la zona divisoria entre Tampico y Altamira, luego de que habitantes de la colonia Villahermosa, en Tampico, denunciaron la apertura y profundización de un canal de desfogue de aguas negras proveniente de los fraccionamientos Valle Dorado y Gema, en Altamira, situación que aseguran agravaría severamente las inundaciones y afectaciones sanitarias en sus hogares. 

El incidente se registró en la calle Divisoria Burton Grossman, en la intersección con Décima y Novena Avenida de la colonia Villahermosa, donde residentes de ambos municipios confrontaron posturas por los trabajos de limpieza y excavación realizados con maquinaria pesada. 

Vecinos de Tampico expresaron su inconformidad al señalar que permitir el flujo hacia esa área representa trasladar el problema de drenaje de Altamira a sus viviendas, donde históricamente han sufrido inundaciones de hasta metro y medio dentro de sus casas.

Isabel Varela, residente del sector, explicó que los propios vecinos tuvieron que organizarse para gestionar maquinaria debido a la falta de atención gubernamental, aunque reconoció que la problemática deriva de décadas de deficiencias en infraestructura pluvial. 

Por su parte, Roberto Rivera, habitante con más de 50 años en la colonia, advirtió que el origen del problema se remonta al desarrollo urbano desordenado sobre antiguas lagunas, sin planificación adecuada para desfogar aguas pluviales ni drenajes sanitarios. 

"Nosotros entendemos que ellos también se inundan, pero no es justo que quieran resolver su problema perjudicando a Tampico. Se necesita una solución integral que no afecte a ninguna de las dos partes", manifestó. 

Los residentes también denunciaron que el taponamiento de alcantarillas por muebles, colchones y basura arrojada por ciudadanos agrava aún más el flujo de aguas negras y pluviales.

Ante la creciente tensión, autoridades municipales de ambos municipios fueron solicitadas para intervenir y evitar un conflicto mayor. 

Jorge Alberto Oviedo, delegado de la zona norte de Tampico, informó que por instrucciones del gobierno municipal acudieron con maquinaria para retirar excesos de material y liberar parcialmente el paso del agua, mientras se revisa un proyecto conjunto entre Altamira y Tampico. 

Dicho proyecto contempla la construcción de una calle-canal con tubería de gran capacidad para conducir el agua hacia un sistema más seguro, evitando afectaciones tanto en Villahermosa como en los fraccionamientos altamirenses. 

Mientras tanto, vecinos exigen acciones inmediatas y definitivas para resolver una problemática añeja que refleja la falta de planeación urbana, drenaje adecuado y coordinación metropolitana entre ambos municipios.


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