Nuevo León

Descarta Fiscalía agresiones de docente colombiano tras dictamen

Flores Saldívar aseguró que será la Fiscalía General de la República quien se encargue de investigar la denuncia pública del maestro

El fiscal general del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, aseguró que el dictamen médico practicado por la Fiscalía Estatal al maestro Leonardo Ariel Escobar Barrios, de nacionalidad colombiana, no reveló agresiones físicas, contrario a lo que el propio catedrático denunció públicamente.

conferencia-maestro-colombiano.jpg

De acuerdo con el fiscal, el examen fue realizado por un médico legista de la Fiscalía, sin que se encontraran evidencias de las lesiones señaladas por el docente.

“En el examen previo que se practicó por parte del médico legista de la Fiscalía, aparentemente no existían las lesiones que él refería respecto a las lesiones que él menciona en las costillas”, precisó Flores Saldívar cuando fue cuestionado al respecto durante la reunión de seguridad realizada al interior del Palacio de Gobierno.

Las lesiones a las que hizo referencia el maestro, quien labora en la Universidad Iberoamericana Puebla, fueron denunciadas por él mismo en un video difundido por la institución educativa, en el cual asegura haber recibido golpes en las costillas por parte de elementos de la Guardia Nacional.

Fiscalía Estatal descarta lesiones contra docente

No obstante, el fiscal reiteró que, al menos en los registros de la Fiscalía General de Justicia del Estado, dichas agresiones no están confirmadas. Añadió que aún está pendiente integrar el dictamen médico que presuntamente habría sido realizado por la Policía del municipio de Apodaca, quienes lo detuvo a su llegada a Monterrey.

Aquí puedes leer la nota completa: Apodaca aclara detención de maestro colombiano Leonardo Escobar

Exigen-localizacion-colombiano-desaparecido.jpg

En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de investigar la denuncia pública del maestro contra elementos de la Guardia Nacional, mientras que la Fiscalía estatal dará seguimiento al caso en el ámbito de la justicia cívica del municipio de Apodaca.

Videos claves de Aeropuerto continúan pendientes 

Flores Saldívar informó además que continúan pendientes algunos videos clave para reconstruir completamente la secuencia de hechos desde el arribo del catedrático al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

“Faltan algunos videos del aeropuerto y estamos tratando de verificar toda la secuencia”, agregó.

ficha de busqueda leonardo ariel colombiano.jpg

La familia del maestro perdió comunicación con él desde el pasado 2 de enero. Sin embargo, la denuncia por desaparición fue presentada hasta el 8 de enero, fecha a partir de la cual se iniciaron las labores de búsqueda. Escobar Barrios fue localizado el viernes 16 de enero en un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Juárez.

 

 

 


