Nuevo León

Anuncian cierres nocturnos en calle Guadalupe por pavimentación

Las labores de rehabilitación de pavimento están diseñadas bajo un esquema nocturno para minimizar el impacto en el tráfico pesado

  • 09
  • Marzo
    2026

El municipio de Guadalupe informó que llevará a cabo cierres nocturnos a la circulación en la calle Guadalupe, en el tramo de Francisco Sarabia hasta Zaragoza, a partir de este lunes y hasta el miércoles 11 de marzo.

Las labores de rehabilitación de pavimento están diseñadas bajo un esquema nocturno para minimizar el impacto en el tráfico pesado y comercial de la zona, permitiendo que las cuadrillas de trabajo avancen con mayor celeridad en la recuperación de la carpeta asfáltica.

Para evitar contratiempos en sus traslados, se exhorta a los automovilistas a tomar en cuenta la siguiente programación:

WhatsApp Image 2026-03-09 at 9.09.15 PM.jpeg

  • Horario: De las 21:00 horas (9:00 pm) a las 05:00 horas (5:00 am).
  • Fechas: Lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de marzo de 2026.
  • Tramo afectado: Desde la calle Francisco Sarabia hasta la calle Zaragoza.

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

La administración municipal recomendó a quienes transitan habitualmente por este sector planear rutas alternas y respetar los señalamientos preventivos, así como las indicaciones del personal de Tránsito que se encontrará resguardando la zona de obra.

"Seguimos trabajando para tener mejores vialidades en Guadalupe", señalaron las autoridades, subrayando que estas acciones forman parte del compromiso por entregar calles más seguras y funcionales para todos los guadalupenses.


