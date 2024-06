Descarta PCNL caída de elevador; 'quedó atorado'

Luego del reporte de la caída de un elevador dentro de la biblioteca del Tecnológico de Monterrey, al sur de la capital regia, la Dirección de Protección Civil de Nuevo León, informó que no existen personas lesionadas, además de aclarar que no fue un desplome sino que quedó atorado entre pisos.

Fue alrededor de las diez de la noche, con 20 minutos que se recibió la alerta por parte de un alumno de la institución que se encontraba en el sitio, por lo que en un primer momento se reportó que había sido un tipo de desplome.

Sin embargo, al acudir a la zona del incidente, elementos de seguridad de la casa de estudios y rescatistas de PCNL confirmaron que el aparato había quedado atorado entre los pisos uno y dos, sin que haya ninguna persona lesionada.

“Al momento del corte de energía, el elevador se queda en algún punto medio y estaban revisando que no hubiera personas al interior, lo cual se descarta. Asimismo, refieren no se desplomó, por lo tanto, no se registran personas lesionadas”.

Cabe mencionar que este hecho ocurrió después de los vientos de más de 70 kilómetros por hora que se registraron en los municipios de Monterrey, Guadalupe y San Pedro, en donde se reportaron hechos como la caída de bardas y parte de las fachadas de edificios, sin que se tenga conocimiento de alguna muerte por estos sucesos.

