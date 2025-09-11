Cerrar X
Nuevo León

Descarta Samuel García cambios en el gabinete

El gobernador Samuel García señaló que no se proyectan cambios de funcionarios en el gabinete estatal, tras ser cuestionado sobre un posible relevo en AyD

  • 11
  • Septiembre
    2025

El gobernador Samuel García descartó nuevos enroques en el gabinete estatal, y aclaró que no planea remover del cargo al director de Agua y Drenaje (AyD), Juan Ignacio Barragán. 

"Ahorita no”, respondió al cuestionarse sobre un posible relevo en la dirección de AyD. 

Cuestionado sobre si se proyectan nuevos enroques, respondió que tampoco. 

"Ya hice enroques en el verano, en Medio Ambiente, en Economía, en Educación. Por lo pronto, no tenemos eso”, expresó. 

A la pregunta de si saldría Barragán de la dirección de AyD, respondió: "Ahorita no”.


