Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_05_at_12_47_09_PM_21fc86926e
Nuevo León

Despiden a bebé fallecido por inundación de su casa en Monterrey

El pequeño perdió la vida la madrugada del sábado mientras se encontraba aún hospitalizado en un nosocomio privado al sur de la Metrópoli

  • 05
  • Octubre
    2025

Glafiro Santiago, el bebé de siete meses que falleció después de nueve días hospitalizado tras la inundación de su vivienda al sur de Monterrey, fue despedido por sus seres queridos este domingo.

Una misa en su honor se conmemoró en la Capilla Santa María del Fuego Nuevo, sobre el Antiguo Camino a Villa de Santiago.

El pequeño perdió la vida la madrugada del sábado mientras se encontraba aún hospitalizado en un nosocomio privado al sur de la Metrópoli.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro amado bebé Glafiro Santiago, quien partió al encuentro con Dios dejando una huella eterna en nuestros corazones. Su sonrisa y su luz permanecerán por siempre en nuestra memoria y en el amor de nuestra familia”, compartieron sus padres en redes sociales.

WhatsApp Image 2025-10-05 at 12.47.09 PM.jpeg

Fue durante las copiosas lluvias del pasado 25 de septiembre cuando el Fraccionamiento Catujanes, donde vivía el menor, sufrió inundaciones.

Una barda de concreto que hacía de límites con la colonia Bosques del Vergel terminó por colapsar provocando una rápida llegada de grandes cantidades de agua.

La corriente se infiltró hasta la casa de la familia Tamez Hinojosa y el bebé cayó hasta una zona inundada.

Ese mismo día el pequeño fue internado en un hospital, donde finalmente falleció.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

extorsiones_91e463efe9
Fraudes telefónicos internacionales afectan a empresas en México
Whats_App_Image_2025_10_06_at_2_08_35_AM_5f7fa0f287
Vecinos exigen peritaje tras deslave que causó muerte de bebé
finanzas_empleo_3882f11a65
Menor demanda del exterior ‘pega’ a 40% de la industria de NL
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_66_98a6658590
Desaparece regiomontana en trayecto hacia Reynosa
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×