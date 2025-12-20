Empresas de EUA enfrentan escasez de trabajadores calificados

A medida que disminuye en Estados Unidos el número de trabajadores calificados, Walmart busca fortalecer su propia fuerza laboral para mantener las cintas transportadoras en movimiento, los refrigeradores de comestibles fríos y los desagües y estacionamientos funcionando.

El mayor minorista y empleador privado del país renovó su programa de capacitación el año pasado para aumentar el flujo de técnicos de mantenimiento que hacen de todo, desde reparar equipos hasta realizar trabajos eléctricos en los centros de distribución y tiendas de Walmart, empleos que se han vuelto cada vez más difíciles de cubrir debido a una disminución en la mano de obra disponible.

La escasez ha abierto oportunidades para personas como Liz Cárdenas, de 24 años, quien comenzó en Walmart en mayo de 2023 como operadora de equipos de automatización en un centro de distribución en Lancaster, Texas, asegurándose de que las cajas estuvieran bien selladas y pasaran por una cinta transportadora en posición vertical. Actualmente es responsable de reparar cintas transportadoras y otros equipos cuando se averían en los centros de distribución.

Cárdenas, quien casi duplicó su salario por hora a 43,50 dólares, dijo que planea seguir capacitándose, lo que significará un salario aún más alto y una mayor responsabilidad. También significa libertad financiera.

“Pude mudarme de la casa de mis padres”, dijo. “Tengo mi propio apartamento. Pude comprar un auto y puedo aportar más a mi plan de jubilación”.

Un aumento en el número jubilaciones, junto con una desaceleración en la inmigración que comenzó durante la pandemia pero que ahora se acelera con las agresivas deportaciones del presidente Donald Trump, son algunos de los principales factores detrás de la escasez de mano de obra que atormenta a algunos empleadores, dicen los analistas.

Pero en los oficios calificados, el problema es aún más agudo. La firma de consultoría McKinsey analizó 12 tipos de categorías de oficios, entre ellos, técnicos de mantenimiento, soldadores y carpinteros, y predijo un desequilibrio estimado de 20 vacantes por cada nuevo empleado neto de 2022 a 2032.

McKinsey señaló que “la extraordinaria tasa de rotación” podría costar a las empresas más de 5.300 millones de dólares cada año solo en costos de adquisición y capacitación de talento.

La escasez ocurre mientras algunas empresas despiden trabajadores en medio de crecientes costos operativos provocados por los nuevos aranceles, cambios en el gasto del consumidor y un aumento en el gasto en inteligencia artificial.

Business Roundtable, un grupo de presión de directores ejecutivos de aproximadamente 150 empresas que representan a millones de empleados en todo el país, lanzó en junio una nueva iniciativa para abordar la escasez de trabajadores en oficios calificados, incluidos los técnicos de mantenimiento. La iniciativa, copatrocinada por el minorista de mejoras para el hogar Lowe’s, implica trabajar con escuelas primarias, secundarias y preparatorias para aumentar la conciencia.

“Aunque la tecnología continúa evolucionando, no puede reemplazar a plomeros, electricistas, trabajadores de la construcción, profesionales de mantenimiento y reparación, u otros trabajadores calificados”, dijo Marvin Ellison, presidente y director ejecutivo de Lowe’s.

Por su parte, Lowe’s inició en 2022 un programa de capacitación en línea de 90 días para empleados que desean realizar labores como la carpintería y el mantenimiento de servicios públicos. Por otro lado, su rama de beneficencia ha invertido 43 millones de dólares desde 2023 en 60 organizaciones, como universidades técnicas y grupos sin fines de lucro, para ayudar a reclutar y capacitar a trabajadores calificados como técnicos de mantenimiento y plomeros.

Mervin Jebaraj, de la Facultad Walton de Administración de Empresas de la Universidad de Arkansas en Fayetteville, Arkansas, señaló que estos programas ayudarán a aliviar la escasez, pero no eliminarán el déficit, particularmente dado el endurecimiento de Trump sobre la inmigración.

“Mientras alguien necesite arreglar físicamente esto, la escasez persistirá, aunque en los márgenes mitigará una parte”, afirmó. “No tenemos suficiente gente”.

El CEO de Walmart, Doug McMillon, dijo recientemente a The Associated Press que, en su opinión, parte de la razón de la escasez es la “falta de conciencia”.

“Creo que la mayoría de los estadounidenses quizás no saben cuánto gana un técnico que ayuda a cuidar nuestras tiendas y clubes y que podemos ayudarlos a aprender a ser un técnico”, dijo. “Así que necesitamos difundir el mensaje para que la gente sepa que hay algunos trabajos grandiosos”.

Walmart renovó su programa de capacitación en la primavera de 2024, enfocándose en sus propios trabajadores con una iniciativa de capacitación sin pago de matrícula en el área de Dallas-Fort Worth. Este año, agregó nuevos sitios de capacitación en Vincennes, Indiana, y Jacksonville, Florida. La iniciativa combina instrucción práctica y aprendizaje en el aula en campos como calefacción, ventilación, aire acondicionado, trabajos eléctricos y mantenimiento general.

Para mediados de noviembre, casi 400 empleados se habían graduado del programa, informó la empresa. Con su primera generación de 108 asociados que completaron el programa piloto de Dallas/Fort Worth, cada graduado obtuvo un puesto de técnico, lo que los puso en camino de ganar un promedio de 32 dólares por hora. Walmart dijo que su objetivo es capacitar a 4.000 trabajadores a través del programa formativo para 2030.

R.J. Zanes, vicepresidente de servicios de instalaciones para las divisiones estadounidenses de Walmart y Sam’s Club, dijo que Walmart pudo atraer trabajadores de todo el país con diferentes antecedentes, incluidos empleados que manejan cajas registradoras.

Los roles de técnicos de mantenimiento son cruciales para mantener las operaciones de Walmart funcionando sin problemas, pero especialmente durante la temporada navideña. Por ejemplo, si un sistema de refrigeración falla en una tienda de Walmart, podría costar de 300.000 a 400.000 dólares en productos perdidos, según Zanes.

“Tenemos que anticiparnos a eso”, dijo. “Debemos asegurarnos de tener las habilidades adecuadas para efectuar el mantenimiento preventivo, y cuando tengamos una avería, asegurarnos de que lo arreglemos lo más rápido posible para minimizar ese costo de inactividad”.

