Despiden con multitudinaria asistencia último Fan Fest regio

El Parque Fundidora puso fin a la fiesta mundialista con la final entre España y Argentina y las presentaciones Carín León y Mía Salinas

Después de semanas de emociones, festejos y hasta uno que otro “vuelo”, este domingo llegó el momento de despedirse. El Parque Fundidora abrió por última vez sus puertas para recibir a los aficionados que quisieron vivir el cierre del Fan Fest del Mundial 2026.

Desde temprano comenzaron a llegar familias, grupos de amigos y visitantes. Unos con la camiseta de su selección favorita, otros con sombreros y banderas, pero todos con el mismo propósito: disfrutar la gran final entre España y Argentina y ser parte de la última postal que dejó esta fiesta mundialista en Monterrey.

Con el paso de las horas, los gritos, los aplausos y las emociones volvieron a apoderarse del parque mientras la final se vivía en las pantallas gigantes.

De acuerdo con el gobernador Samuel García, la jornada de clausura reunió a más de 100 mil asistentes en el Parque Fundidora, donde aficionados de distintas partes de México se dieron cita para formar parte del último Fan Fest del Mundial 2026.

Pero la despedida no terminó con el silbatazo final. Cuando cayó la noche, el escenario tomó protagonismo con las presentaciones de Mía Salinas y Carín León, quien fue el encargado de cerrar la última jornada del Fan Fest y darle el toque musical norteño a un día cargado de emociones.

Para muchos, lo más valioso no fue únicamente el resultado del Mundial, sino todo lo que se vivió durante esta jornada.

“La verdad, para mí fue el mejor Fan Fest que hubo aquí en México y en todo el Mundial; la fiesta estuvo increíble aquí”, compartió uno de los asistentes.

Así, entre abrazos, fotografías y canciones, Monterrey bajó el telón de una celebración que convirtió al Parque Fundidora en el escenario del último adiós al Mundial 2026.

El futbol terminó, pero las historias y los recuerdos que dejó esta jornada permanecerán entre quienes fueron parte de ella.