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Escena

Despiden a Paco Silva en Basílica de Guadalupe

La comunidad regiomontana dio el último adiós al cantante de “La Tropa Colombiana”, durante una misa de cuerpo presente celebrada en la Basílica de Guadalupe

  • 13
  • Abril
    2026

Entre muestras de cariño y recuerdos, la comunidad regiomontana dio el último adiós al cantante Paco Silva, líder de la agrupación “La Tropa Colombiana”, durante una misa de cuerpo presente celebrada en la Basílica de Guadalupe.

Desde las 18:00 horas, decenas de vecinos de la colonia Independencia comenzaron a congregarse para esperar la llegada del cuerpo del artista, a quien describieron como una persona sencilla, cercana y siempre atenta a las necesidades de su comunidad.

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La misa inició a las 19:00 horas en un ambiente de fiesta y respeto para despedir a Francisco Javier Silva Torres, quien falleció el domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a causa de un infarto fulminante derivado de una complicación repentina de salud.

Asistieron a la basílica artistas como Aldo Show, quien estuvo cantando en la ceremonia, Campa, exacordeonista del grupo El Gran Silencio, y “El Penco” Leandro Ríos.

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Al terminar la misa, en las inmediaciones del templo, asistentes se despidieron de Paco coreando sus canciones junto al grupo de La Tropa Colombiana.

El cantante, quien habitaba en este sector del sur de Monterrey, dejó una huella entre quienes convivieron con él tanto dentro como fuera de los escenarios.

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Al concluir la ceremonia religiosa, la carroza donde viaja el cuerpo de Paco Silva realizó un último recorrido a puerta cerrada por las calles donde vivió, como parte del homenaje de despedida. 


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